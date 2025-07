Así ha sido la emotiva pedida de mano de una ex-estrella infantil de Disney Channel en Mallorca

La actriz y cantante Hayley Kiyoko, conocida por su papel en la cinta de Disney Channel Lemonade Mouth, ha emocionado a miles de fans tras compartir en redes sociales uno de los momentos más importantes de su vida: su pedida de matrimonio a Becca Tilley, su pareja desde hace años y estrella del reality The Bachellor.

Durante unas vacaciones en Mallorca, Kiyoko planificó cada detalle para sorprender a su novia con una propuesta romántica frente al mar. “La chica de mis sueños ha dicho que sí”, escribió en Instagram junto a las imágenes del emotivo momento, en el que se arrodilló a los pies del Mediterráneo.

Un viaje con sorpresa

La propuesta llegó tras un paseo romántico, después de disfrutar de unos cócteles, según contó la propia Tilley en su pódcast Scrubbing In with Becca Tilley and Tanya Rad (iHeartRadio). Aunque muchos amigos sospechaban que algo especial podría suceder durante el viaje, Becca aseguró: “Siempre pensé que sería yo quien propusiera matrimonio. Me fui de viaje diciendo: ‘No chicos, son solo vacaciones. Ni siquiera tengo un anillo, no va a pasar nada’. Así que, si digo que no tenía ni idea… ¡es que realmente no la tenía!”.

Kiyoko, de 34 años, explicó que lo más difícil fue mantener sus planes en secreto. “Sorprender a Becca es prácticamente imposible. Es muy lista, muy intuitiva. Pero quería hacerlo sí o sí. Su sueño era venir a Mallorca en temporada alta, con buen tiempo. Así que mi misión era encontrar una playa desierta con aguas turquesas”.

"Me dijo cosas preciosas… y se arrodilló"

“Ya estaba llorando antes de que se arrodillara. Me dijo cosas preciosas… que sería mi refugio, que me cuidaría. Siempre me ha hecho sentir que es mi persona”, compartió Becca, todavía conmovida por la sorpresa.

Durante su estancia en la isla, la pareja también visitó los pintorescos pueblos de Valldemossa y Deià. Ahora, Mallorca no solo será para ellas un destino soñado, sino también el escenario de su gran sí.