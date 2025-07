Me pongo al día con Google en los avances de la Inteligencia Artificial. «¿Visitó Mallorca alguna vez Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate?», le pregunto candoroso. La respuesta aterriza inmediata, cristalina y terminante. «No hay evidencia pública de que Roald Dahl haya visitado Mallorca. Aunque viajó extensamente por su trabajo y por placer, no hay registros de visitas a la isla balear». Da gusto, así que reincido con otro interrogante. «¿Visitó Mallorca alguna vez la actriz Patricia Neal, ganadora de un Oscar?» El índice «Vistas creadas por IA» vierte categórico que «aunque Patricia Neal fue una actriz muy reconocida, no hay ninguna fuente o registro que mencione que haya visitado o residido en Mallorca. No hay conexión con la isla de Mallorca».

Impresionan la seguridad y el ansia de certeza de los pronunciamientos artificialmente inteligentes. O inteligentemente artificiales, porque el pequeño problema surge al recordar que Roald Dahl y Patricia Neal no solo estuvieron en Mallorca, sino que la visitaron juntos por su régimen matrimonial, acompañados de sus hijos. La fotografía de Torrelló, que recoge a la familia en Formentor en agosto de 1977, debería disipar las dudas más exigentes. Por lo menos, antes del desembarco de la IA.

Hoy podemos afirmar que la IA miente con notable autoconfianza pero, así que pasen unos años, tendremos que rendirnos a la evidencia de que Dahl (encarnado ahora mismo por Josep Maria Pou en Barcelona), Neal y tantos otros nunca pisaron Mallorca. O quizás ni existieron.