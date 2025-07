La cocina de Lisiotti mirando a la Tramuntana

El restaurante Sa Tafona se estrena este 2025 para ofrecer una experiencia íntima con la cocina de autor de Brenda Lisiotti, quien continúa encandilando paladares con su estilo propio a través dos menús degustación (uno de 95 y otro de 115 euros) que se ofrecen solo por la noche, de jueves a lunes.

Su propuesta está en constante cambio y se abastecen de su huerto y del Mercat de l’Olivar. Tengo muy buen recuerdo de platos como la escudella de verduras de su huerta, su versión particular de la croqueta de pulpo o el raviolón de cigala, que se sirven en vajilla exclusiva diseñada por Paula Chacártegui Horrach.

El comedor es la antigua tafona de la possessió de Son Bunyola, ahora convertida en hotel de lujo, desde donde se disfruta de la cena y de una impresionante vista al Port des Canonge con los acantilados de la Serra de Tramuntana y sa Foradada como telón de fondo.

En la sala, comanda con estilo y elegancia Marta Pellicer. Ésta es su segunda temporada en el establecimiento recuperado por Richard Branson y anteriormente estuvo cuatro años en el restaurante Aromata de Andreu Genestra.

Lisiotti y Pellicer se entienden y tienen como objetivo que el comensal disfrute. También priorizan la exclusividad, así que el máximo de comensales por noche es de 20 personas.

En Sa Tafona hay que ir sin prisas, para ver la impresionante reforma de Branson, disfrutar del paisaje y saborear la cocina de Lisiotti. La experiencia está servida.

Apunts de sobretaula

Aquesta és la segona temporada de Brenda Lisiotti com a cap de cuina de l’hotel Son Bunyola. Enguany, té la sort d’estrenar el seu espai més personal i íntim: Sa Tafona. Aquí, hi exposa tota la seva personalitat culinària a partir del producte fresc i de temporada. Té hort propi i gairebé cada dia va al Mercat de l’Olivar a fer la compra. «Abans vivia a Santa Maria del Camí, ara visc al carrer Blanquerna de Palma i el tenc molt a prop. Veure l’aliment i pensar què en puc fer és fonamental per a mi perquè a Sa Tafona tenc total llibertat i això em permet cuinar perquè el nostre client passi gust», explica.

Lisiotti va arribar a Mallorca perquè trobava que necessitava aprendre més. Va néixer a l’Argentina el 1987, però es va criar a Itàlia on va viure i estudiar gestió d’hoteleria fins que amb 20 anys va partir cap a Eivissa. A la pitiüsa major hi va fer feina durant un lustre, però allà va trobar que li faltava més coneixements. Per això, va establir-se a Palma per estudiar alta cuina a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB). En acabar, Fernando P. Arellano cercava personal perquè havia d’obrir el restaurant Zaranda a Son Claret (es Capdellà) i dels currículums que hi havia a l’EHIB només va agafar el seu. Aquí va començar una trajectòria d’una dècada amb un dels talents culinaris que hi ha a Mallorca fins que Lisiotti ha emprès el seu propi camí.

La cuinera ha treballat i treballa de valent, de forma humil, i sempre cerca fer-ho bé, però tot i que t’esforcis cal un cop de sort o estar en el moment adequat i Lisiotti no ha desaprofitat l’oportunitat que Son Bunyola li ha donat per mostrar-se com una excel·lent cuinera.