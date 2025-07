El pódcast viral que sacude Mallorca: Tomeu Adrover habla sin tapujos de fe, homosexualidad y su pasado como cura

El último episodio del pódcast creado por Constança Ramis –más conocida en redes como Co.torrita– y el creador de contenido Joan Salvador (Parlars Mallorquins), se ha convertido en todo un fenómeno viral en Mallorca. El invitado, Tomeu Adrover, relata con naturalidad y emoción su experiencia vital marcada por dos identidades que, a menudo, se perciben como opuestas: su fe cristiana y su orientación sexual.

"Soy cristiano hasta la médula y punto. Soy gay porque la naturaleza o Dios me ha hecho así y punto. Estoy orgullosísimo", resume en un fragmento que ha circulado ampliamente por Instagram. Adrover narra que, paradójicamente, le costó más mostrarse abiertamente cristiano en entornos progresistas que declararse gay: "Me muevo en ambientes más de izquierdas, y dentro de estos ambientes… Yo tengo amigos que me dicen: 'Tú tienes una vida muy curiosa porque has sido cura'”.

Entre la emoción y la pena

El invitado relata que durante años fue sacerdote, vivía en un convento y llevaba sotana, hasta que un giro personal lo cambió todo: “Yo salí porque me desenamoré de eso, y me enamoré de un compañero. Y claro, era incompatible”, confiesa con humor y ternura. Asegura que no fue marginado por la institución, pero admite que, tras casarse, sintió dolor al no poder celebrar ciertos ritos: "Me sentí mal cuando me casé y vi que no podía hacer un curso prematrimonial, no podía ir a la iglesia. Para mí era una cosa muy esencial, los sacramentos dentro de la iglesia”.

Su historia contiene momentos de profunda emoción, como el día en que, junto a su marido y su hijo, recibió la bendición de un grupo de monjas benedictinas: “Lloré como un niño pequeño. Nos dijeron que éramos una familia adorable”.

Un cambio en la Iglesia

Más allá de su experiencia personal, Adrover reivindica un cambio profundo en la Iglesia católica: “La Iglesia la tenemos que cambiar desde la base. Por ejemplo, que las mujeres tengan un papel predominante. Es obvio. Creo que una Iglesia femenina sería mucho más guay. Igual que el hecho de que los curas se puedan casar. Si vas a cualquier parroquia y preguntas a los hombres y mujeres mayores que salen de misa, la grandísima mayoría estaría de acuerdo”.

El episodio se ha llenado de mensajes de apoyo hacia su testimonio. Otros muchos usuarios han destacado la importancia de visibilizar experiencias que demuestran que la fe y la diversidad no son incompatibles. En apenas un día, la conversación ha dado pie a debates sobre religión, sexualidad y derechos LGTBI en Mallorca.