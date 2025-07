El mejor taco de Baleares tiene nuevo local

El restaurante Tak & Roll, galardonado como el mejor taco de Baleares, estrena un local nuevo tras su éxito en el Campeonato de Tacos de España. Tal es la satisfacción de su clientela con platos como la quesabirria o los tacos de cochinita pibil, que ha necesitado trasladarse a un lugar más espacioso, pero sin dejar de lado la calidad.

Flor García -o Pili, dueña y cocinera de la taquería, es originaria del estado de Yucatán, en el sudeste de México. Al llegar a España hace ya nueve años, quiso hacer homenaje a los puestos ambulantes de tacos típicos de su país, y es por eso que dedica todas las mañanas a hacer las preparaciones necesarias para sus platos.

Respecto a los ingredientes que usa, García destaca la gran calidad de los productos de los negocios locales de Pere Garau. A pesar de estar ahora a varios kilómetros de la barriada, ella no quiere prescindir de sus proveedores, sobre todo de la carnicería Can Dante 2. Tal es su importancia que "hacen cortes específicos para mí", comenta la dueña del restaurante.

La diligencia con la preparación de la comida es extremadamente estricta, tanto que incluso ha descartado la posibilidad de hacer algunos platos si no dispone de los ingredientes necesarios. "No hago sopa de lima ya que los limones de aquí son diferentes a los que utilizamos en México", argumenta Pili. Aún así, ella hace el esfuerzo de importar, siempre que se pueda, aquellos productos que son obligatorios para hacer sus platos. Pero hay ocasiones en las que no queda otro remedio que sustituirlos por las variedades locales como pueden ser los pimientos o el queso.

Pili en su nuevo local en Santa Catalina / Ana Belén Muñoz

La número uno de Baleares

El pasado 2 de julio se celebró en Madrid la final de la tercera edición del Campeonato de Tacos de España, encuentro en el que Tak & Roll consiguió proclamarse como el mejor taco de las islas gracias a su quesabirria al estilo Jalisco.

Pili cuenta cómo decidió participar en el concurso. "Un día estaba mirando Facebook y me encontré con el anuncio de la competición [...] se lo enseñé a mi hija y cuando participamos sabía que llegaríamos a la final", relata la cocinera. Tal era su confianza que compraron con antelación sus vuelos hacia Madrid para el certamen final. Al fin y al cabo, lleva cocinando desde los 12 años y conoce a la perfección los mejores complementos para potenciar el sabor de sus platos. Según ella, el secreto de su cocina es el amor y representar con orgullo la cocina mexicana.

Pili posando junto a los galardones de su restaurante / Ana Belén Muñoz

Nuevo local, mismo servicio

El anterior local donde se ubicaba Tak & Roll era un lugar muy pequeño donde apenas cabían 3 o 4 mesas y una barra. Y ante la necesidad de un local más amplio, buscó por toda Palma el lugar ideal donde instalarse. "Estuve 9 meses buscando hasta que encontré este sitio", cuenta Pili.

A pesar de estar ahora en la esquina entre la calle Caro 76 y Joan Crespí 22, sus clientes más fieles no dejan de ir al restaurante. La calidad de su comida puede más que la distancia. Pero más allá de la ubicación o el tamaño del local, Pili sigue priorizando la familia por delante de cualquier otra cosa.