Cuenta la leyenda que el plato de langosta con huevos fritos y patata nació en Formentera. Una propuesta sencilla y rica que este verano estrena el restaurante U Mayol de Cala Sant Vicenç.

El cocinero Santi Taura, responsable del establecimiento situado en el hotel El Vicenç, explica que uno de los restaurantes que reivindican su autoría es Es Molí de Sal. «Joan Yern Mayans, su propietario, me explicó que, en 1984, él y cuatro amigos fueron a preparar un arroz de langosta en Cas Marroig. Llevaban patatas fritas para picar, pimiento, cebolla, ajo y brandi para hacer un sofrito, sobrasada y langosta, además de aceite y huevos para hacer allioli, pero se olvidaron del arroz. En vez de ir a buscarlo, lo sustituyeron por las chips de patata. Notaron que le faltaba algo y en una segunda tanda le añadieron huevos, dando como resultado el plato que conocemos hoy en día. Ahora bien, el restaurante Es Molí de Sal no lo puso en su carta enseguida, sino unos cinco o seis años después».

Taura remarca que en U Mayol lo preparan con patatas tipo chips, fritas en el restaurante como si fueran churros, y que el sofrito y la calidad del crustáceo son claves para que el plato sea un éxito. «Lo servimos por encargo, con reserva de un día antes, ya que la langosta es fresca de la lonja, pescada en Mallorca». El precio es de unos 160 euros/kg. Es un plato servido en paella que se puede compartir de 2 a 4 personas, y al que le pueden preceder algún entrante, como el bocata de calamar en pan chino que triunfaba en el desaparecido restaurante Cor, Barra i Taula que Taura tenía en Palma, o unas gildas (con anchoa, boquerón, mejillón escabechado, gamba, piparra y aceituna) y se puede terminar con una rica fina tarta de manzana acompañada de helado de almendra mallorquina.

U Mayol: Homenaje a la langosta

También hay otras propuestas como el ‘rossejat’ de fideos con sepia y alcachofas, el arroz negro con porcella de porc negre y gamba roja, o el nuevo arroz de chuleta de vaca con piquillos confitados. Además, hay pescado a la brasa (en horno de carbón), calamar ‘a la bruta’ o huevos de campo fritos con tombet o con bogavante, entre otras opciones. Para ello, Taura cuenta con Nerea Guillen en los fogones y Pep Macias en la sala. Así mismo, el hotel tiene con otro restaurante, U Vicenç, abierto por la noche cada día y, en verano, los jueves, viernes y sábados a mediodía, que está situado en la planta superior, con vistas a Cala Molins y al impresionante Cavall Bernat, que ofrece un menú degustación y carta.

Apunts de sobretaula

Santi Taura explica que no és cuiner per vocació. Ara bé, quan el veus amb una paella a la mà (al restaurant o a la televisió) o quan parles amb ell d’aquest ofici, ningú no ho diria. Explica que podria haver estat ferrer com son pare. De fet, quan tenia dotze anys, l’ajudava amb diverses tasques. Un dia, però, era amb son pare per posar una tanca i va passar un veïnat. Com que el pare de Santi Taura estava preocupat perquè feia 8è d’EGB i no havia manifestat interès per cap estudi, li va demanar a aquell senyor què estudiaria el seu fill i aquest li va respondre que estudiaria cuina. En aquell moment, a Santi Taura se li va encendre un llum i s’hi va interessar.

Després, va cercar consell dins el seu poble amb sa mare. Varen parlar amb Joan Abrines, de Can Carrossa, qui el va engrescar a formar-se en la professió i li va recomanar formar-se a l’institut Juníper Serra. Dels cinc anys d’estudi, mestre Abrines va ser professor seu durant quatre cursos. Després, a 2003, Santi Taura va agafar l’antic local del seu mentor a Lloseta i va crear el seu restaurant, que va marcar un abans i un després. De boca-orella, tothom deia que la seva cuina era molt bona, tant que va arribar a tenir una llista d’espera mai vista.

Ara, els joves volen dedicar-se als fogons molt segurament per la influència mediàtica que hi ha hagut aquests darrers 15 anys. Per exemple, Jordi Cobos, de 21 anys, que a 6 anys ja tenia clar que volia dedicar-se a aquest ofici i avui dia és el cap de cuina del restaurant Dins.

Santi Taura explica que amb els anys ha entès que va fer cuina perquè sempre ha volgut ser diferent: «quan em vaig apuntar al Juníper, no coneixia ningú del meu redol que n’estudiàs ni que en volgués fer». Diu que no vol ser ni millor ni pitjor que una altra persona, vol fer el seu propi camí. Com els artistes del Renaixement, Santi Taura practica diferents disciplines: és un cuiner de cuina mallorquina, amb programa de televisió propi, que fa els seus plats amb ceràmica i que pinta els quadres que decoren el seu restaurant (Dins). Sens dubte, va néixer per ser un artista complet.

Cala Molins, 6. Cala Sant Vicenç

(Pollença) 629 462 125

www.grupsantitaura.com/ca/mayol/