La odisea de unas jóvenes argentinas de fiesta en Mallorca: un after inventado y ubers de 300 euros

Lo que empezó como una noche de fiesta más en la Platja de Palma terminó convertido en una experiencia digna de anécdota viral. Un grupo de jóvenes argentinas ha relatado en TikTok la surrealista odisea que vivieron durante sus vacaciones en Mallorca, tras conocer a un turista mexicano que, según ellas, trató de aprovecharse de la situación.

En el vídeo, titulado irónicamente “Bien la noche improvisada”, las chicas cuentan que la noche comenzó en Amok, una conocida discoteca de la zona de s’Arenal, famosa por concentrar a jóvenes turistas durante el verano. Cuando el local cerró al amanecer, decidieron pedir un Uber para volver a su alojamiento. Fue entonces cuando se les acercó un joven mexicano que aseguraba conocer un after donde continuar la fiesta. Sin embargo, al poco de subir al coche se dieron cuenta de que el supuesto after en realidad no existía y que se dirigían directamente a la casa del chico.

Una negativa y un Uber de más de 300 euros

El joven insistió en que se quedaran, pero ante la negativa del grupo acabó ofreciéndose a pagarles un coche de vuelta. En ese momento comenzó otro problema: la escasez de servicios de transporte en la isla, que a esas horas y en temporada alta provoca tarifas disparadas.

El precio mínimo de los viajes que les aparecían en la aplicación superaba los 146 euros, y algunos llegaban a marcar más de 300 euros por trayecto. “Por supuesto nos lo pagó”, añaden con sorna en la publicación. En cualquier caso, las jóvenes, pese al susto inicial, se lo tomaron con filosofía y cuentan como todo se quedó en una divertida anécdota.