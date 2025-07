Recuerdos y pensamientos

- Vaya, no te he contado, pero finalmente entrego el piso. Me voy a vivir a Barcelona. Pagaba 850 euros, ahora la dueña lo ha subido a 1.300 euros. En este momento quiero estar cerca de mis padres y mis hermanos. ¿Te acuerdas de Andrés y Belén, mis amigos médicos? Ellos lo han cogido - le cuenta Aina a Víctor en un bar de Santa Catalina, donde siempre bebieron cañas y cubatas desde que llegaron a Mallorca tras casarse en Asturias para comenzar una nueva vida en la isla.

-Tranquila, no te preocupes, todo va a estar bien. Nueva etapa - responde él, con la palma de la mano abierta sobre la pierna de Aina. Ella sonríe, se pasa la mano por la nuca, brindan.

Víctor recuerda con nitidez el departamento de Palma donde vivieron juntos tras la pandemia. El piso luminoso de tres habitaciones amplias quedaba sobre una calle arbolada y silenciosa. Tenía una pequeña terraza al fondo, que disfrutaban en los desayunos y cenas de primavera y verano, en las tardes de otoño. Habían preparado un cuarto para familiares y amigos, que los visitaban de tanto en tanto en aquellos años felices hasta que todo se derrumbó.

Aina termina su caña, se despiden con un abrazo, se recuerdan, al oído, que aún se quieren, y Víctor queda solo en la barra del bar, junto a unos periódicos apilados. Pide otra caña y recuerda un Epigrama del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal.

«Al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido / yo porque tú eras lo que yo más amaba / y tú porque yo era el que te amaba más / Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo / porque yo podré amar a otras como te amaba a ti / pero a ti no te amarán como te amaba yo».

Frente a la caña fría y espumosa, Víctor ahora hojea los periódicos. Lee titulares: «Masivo clamor en Palma contra la saturación y a favor de una vida digna», «Alquilan viviendas ilegales de 22 metros cuadrados por 1.600 euros al mes», «La cifra de pisos en alquiler de más de 2.000 euros al mes se dispara en la isla». A Víctor, la caña por la mitad, le nacen preguntas. Piensa: Las ilegales, 1.600 euros; las legales, más de 2.000 euros, las nóminas mayoritarias en las islas entre 1.200 y 1.500 euros. Ante la catástrofe evidente, ¿Qué soluciones concretas propone el Govern balear para la mayoría de los trabajadores que comparte piso con desconocidos por necesidad, sin otra opción? ¿Cómo es posible que los residentes, trabajadores en blanco que pagan el IRPF, vivan en condiciones paupérrimas? ¿Por qué a los trabajadores de las islas se les priva el derecho de acceder, al menos, al alquiler de una vivienda digna? ¿Qué espera el Govern para reaccionar ante una realidad acuciante cada vez más dura y desigual?

El camarero le acerca a Víctor una caña que no pidió. Él sonríe y coge un periódico de esta semana. Lee otro titular: «La economía balear se dispara, aunque la crisis habitacional es el gran factor de exclusión». Se detiene en un testimonio. «Los constructores son el instrumento para que haya más vivienda para las rentas medias y bajas». Víctor se muerde los labios, niega con la cabeza, le enseña al camarero la frase. «No sabía que el derecho a la vivienda en las islas dependía de la pericia de los constructores», suelta, irónico , antes de cerrar el periódico.

Después paga y se va del bar mientras Aina abandona Mallorca para iniciar una nueva vida en Barcelona.