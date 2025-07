Ni limusina, ni striptis, ni borrachera: las ideas más creativas de una despedida de soltera en Mallorca

Hasta hace unos años, las limusinas, los espectáculos de striptease y las fiestas salvajes en el Ballermann seguían estando entre los clásicos de una despedida de soltero en Mallorca. Pero esos días ya han pasado. En su lugar, muchos grupos alemanes se sienten atraídos por el agua, los clubes de playa o los restaurantes especiales con espectáculos como Tabana on the Playa, dice Felix Stadtlander. "Sobre todo, quieren pasarlo bien juntos. No tiene por qué haber una “fiesta de despedida” para eso".

El hotel como opción segura

Muchos propietarios de fincas o casas no quieren grupos de despedidas por su mala fama o exigen un depósito de 500 o 1.000 euros, por si se rompe algo, dice Stadtlander. Además, muchos grupos de Alemania sólo vienen a la isla dos noches el fin de semana. Sin embargo, los propietarios de fincas y casas están más interesados en alquilar por una semana o al menos tres noches. A los grupos de despedidas les resulta más fácil alojarse en hoteles.

Nadie pregunta qué tipo de grupo de vacaciones son, dice Stadtlander, que ya ha encontrado una casa con diez habitaciones, cada una con su propio cuarto de baño, para un grupo de hombres mayores. No todas las despedidas son la primera boda del novio. "Algunos se casan por segunda o tercera vez. Entonces, los hijos suelen organizar la despedida", dice Stadtlander.

Un JGA muy personalizado

Stadtlander es la pregunta más frecuente sobre los viajes en barco. Organizarlas puede ser todo un reto para grupos de doce o más miembros. "O alquilo catamaranes o veleros, o salimos con dos barcos. Se puede fondear juntos", dice este hombre de Bremen. Sus clientes prefieren abstenerse de los party boats que tienen que compartir con otros, en parte porque el viaje les cuesta bastante más.

Las motos acuáticas y los quads también son muy populares. Stadtlander también pone a disposición de las fincas chefs privados que organizan veladas de tapas o paella, vuelos en helicóptero (tres veces tres personas por helicóptero) o paseos en globo aerostático (unos 200 euros por persona).

Una despedida de soltero en Mallorca / DPA

Programa completamente individual

Lo especial del emigrante: el cliente, por ejemplo el padrino o la madrina, le cuenta a grandes rasgos lo que tiene en mente. Stadtlander elabora entonces un programa totalmente individualizado y aporta sus propias ideas. «No tenemos un catálogo de actividades», subraya. Además de la recogida en el aeropuerto, el programa de verano suele incluir una visita a un club de playa con tumbonas (unos 100 euros por persona), una visita al restaurante Tabana con espectáculo incluido (100 euros de consumición mínima por persona en buenos asientos) o al Megapark (sala VIP, entrada incluida: 100 euros por persona).

Despedidas Big no ofrece alojamiento, como mucho consejos, pero sí muchas actividades del catálogo. La empresa, con sede en Madrid, trabaja con varias empresas de la isla para organizar unas 200 despedidas de Mallorca al año. También hay una persona de contacto in situ que se encarga de las reservas y resuelve cualquier problema que pueda surgir: Toni Nicolau. A este hombre de 39 años le contactan sobre todo españoles peninsulares, pero a veces también viajeros británicos, alemanes o franceses.

Lloseta también tiene mucho que decir

En Lloseta hay una zona donde se puede jugar al fútbol burbuja en enormes pelotas de plástico o disparar con arco y flecha (23 euros por persona). También hay castillos hinchables y un parque de obstáculos hinchables (humor amarillo, 25 euros por persona). Por el mismo precio, puede dispararse bolas de pintura en Marratxí.

Las mujeres pueden aprender algo nuevo en un taller de maquillaje. Según Nicolau, el taller de flamenco (18 euros por persona) es especialmente popular entre los clientes extranjeros. Los que quieran aprender otros bailes, como salsa o zumba, pueden reservar la fiesta de baile por 25 euros por persona. El curso de pole dance cuesta 30 euros por persona.