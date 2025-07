Barbra Streisand no recuerda si se acostó con Warren Beatty

Corría julio de 2013 en la Mallorca del TIL. La artista más famosa del planeta tenía 71 años de edad, y recalaba en Mallorca de regreso de Jerusalén, donde había recibido un doctorado honoris causa. Se llamaba y se llama Barbra Streisand, conviene recordarlo porque la memoria jugará un papel en este breve relato. La acompañaba su esposo James Brolin, que ya conocía la isla y me había confesado bajo un Miró del hotel Arabella que «las mujeres mallorquinas me han gustado, porque son muy atractivas y no tan agresivas como las californianas, por no hablar de las neoyorquinas». A continuación se casó con el icono artístico.

Antes de la memoria, las memorias. Se acaban de publicar, se titulan Mi nombre es Barbra, y David Remnick, director del New Yorker y tal vez el más importante periodista contemporáneo, le señala a la Streisand:

-Dices que no sabes si te acostaste con Warren Beatty. No creo que nadie haya escrito nunca esa línea en la historia del sexo, de Hollywood, de cualquier cosa.

-Sé que dormí en la cama con él, pero no puedo recordar si tuvimos realmente penetración. Lo juro por Dios, no puedo. Yo tenía quince años y él 21, seguimos siendo amigos.

A cambio, la mujer que se protegía del sol mallorquín recordaba la insinuación directa de Marlon Brando. «Me gustaría tener sexo contigo, o ir a un museo juntos».