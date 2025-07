Cuando Dua Lipa, ahora de vacaciones en Mallorca, causó sensación con una chaqueta que llevaba la bandera de la isla

La visita de Dua Lipa estos días a Mallorca ha hecho que muchos vuelvan a recordar la singular conexión que la artista mantiene con la isla. No solo porque ahora se deja ver en Cala Deià, donde se ha fotografiado en bikini con sus amigas, sino porque hace un tiempo ya protagonizó un pequeño fenómeno viral al lucir una chaqueta con la bandera de Mallorca estampada en la espalda.

Fue en 2019 cuando Dua Lipa revolucionó las redes al publicar una imagen con esa prenda de la firma 3.Paradis, de su colección otoño-invierno Calaviñas. Entonces, miles de seguidores se preguntaron por el origen de la chaqueta, hasta que se supo que el diseño rendía homenaje a la isla. ¿Por qué? Porque un amigo del diseñador había veraneado en Mallorca y quiso reflejar esa experiencia en la colección.

Imagen de archivo de la chaqueta de Dua Lipa con la bandera de Mallorca. / Dua Lipa

La isla que siempre vuelve

Ahora, con la cantante disfrutando de unos días de descanso tras su paso por Italia junto a su pareja, Callum Turner, la anécdota de la chaqueta ha vuelto a comentarse entre sus fans y entre muchos mallorquines que agradecen ese gesto simbólico.

Dua Lipa se encuentra en pleno parón de su Radical Optimism Tour, con el que ha recorrido medio mundo en el último año. Tras sus conciertos en Madrid, Londres, Liverpool y Dublín, no tiene previsto volver a los escenarios hasta agosto, lo que le permite relajarse en el Mediterráneo, lejos de los focos.

Un vínculo con sabor mediterráneo

La cantante ha compartido imágenes en las que aparece junto a varias amigas —a las que llama “hermanas”— disfrutando del mar y de los chiringuitos de Cala Deià. Su presencia no ha pasado desapercibida, pero esta vez no tanto por sus looks actuales, sino por el recuerdo de aquella chaqueta que muchos interpretaron como un guiño a la identidad mallorquina.

Aunque la prenda pertenece a una colección de hace más de cinco años, su historia sigue viva como ejemplo de la huella que Mallorca deja en quienes la visitan. Y Dua Lipa, que vuelve a la isla como destino de descanso, demuestra que ese vínculo es más profundo de lo que parecía.