"El peor día de mi vida": una influencer relata su accidentada excursión a una cala en Mallorca

La reconocida influencer Nataliaxpr está disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, donde ha querido mostrar a sus seguidores el lado menos idílico de visitar algunas de sus calas más escondidas. Sin embargo, la experiencia, que comenzó con mareos y desesperación, acabó convertida en una de las jornadas más especiales de su verano.

Carretera de vértigo

En un vídeo publicado en redes sociales, Natalia aparece dentro del coche junto a sus amigas, visiblemente afectadas por el trayecto: "Con que este vídeo le sirva a una sola persona yo ya seré feliz. Me da igual las visitas que tenga este vídeo, yo solo quiero que le llegue a alguien. El peor día de nuestra vida. O sea, mirad nuestras caras, estamos sudando", relataba mientras recorrían la serpenteante carretera que atraviesa la Serra de Tramuntana hasta la playa.

La tensión de la conductora también fue motivo de comentario: "El que conduce está en tensión todo el rato", explicaba ante la cámara, mientras trataban de no perder el humor.

Una llegada poco triunfal

Tras superar la complicada ruta, tocó enfrentarse a otro reto: encontrar un lugar donde dejar el coche. Entre risas resignadas, Natalia describía la escena: "Ahora tienes que aparcar en la quinta puñeta. No sonriáis si no tenéis ganas de sonreír. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero mira, hay quienes no se han rallado un pelo, han venido con el barco y punto", ironizaban mientras caminaban hacia la cala cargadas con toallas y neveras.

La primera impresión al llegar al agua fue de decepción: "Estamos decepcionadas. En Mallorca hay calas preciosas y no tienes que arriesgar tu vida para llegar a ellas", aseguraba una mimebro del grupo con gesto serio.

Un final inesperado

No obstante, la jornada dio un giro positivo. Tras horas de baño y descanso, Natalia quiso rectificar su opinión inicial con un mensaje a cámara: "Retiro todo lo dicho sobre esta cala. Quizás no sea la más bonita, pero hemos estado a gustísimo. Ha sido de los mejores días del verano", reconocía con una sonrisa al final del vídeo. El vídeo, que rápidamente ha acumulado miles de visualizaciones, ha provocado comentarios de todo tipo entre sus seguidores.

"Al final no va a haber una cala mallorquina que no esté en TikTok", bromeaba un usuario al ver la repercusión. Otros, más preocupados por la masificación turística, pedían discreción: "Por favor, no subáis los nombres, necesitamos recuperar la isla...". Mientras tanto, Nataliaxpr continúa mostrando cada detalle de su viaje por Mallorca, donde cada día –por caótico que parezca– se convierte en un contenido viral.