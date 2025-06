El experimento de Nebreda: "6.000 euros para quien reabra el bar; nos llamaron hasta de Cuba"

Si hay un pueblo que ha entendido la importancia de tener un bar abierto, es Nebreda. Este municipio burgalés tiene poco más de medio centenar de habitantes: "Teníamos 57, pero recientemente han muerto tres personas", le explica a EL PERIÓDICO Pío Barbero, teniente alcalde y uno de los impulsores de una medida que puso por primera vez al pueblo en el foco internacional.

El motivo fue una propuesta para revitalizar el municipio. El pasado 14 de mayo cerró sus puertas el único establecimiento de ocio de Nebreda. El llamado Hostal San Antonio. Un hostal con habitaciones que igual servía para desayunos como para fiestas locales. Y a pesar de su reducido censo, en el ayuntamiento entendieron que "el bar del pueblo es tan necesario como la luz eléctrica", en palabras del propio Barbero.

"El bar del pueblo es tan necesario como la luz eléctrica" Pío Barbero — Teniente de alcalde de Nebreda

Los nebredeños se resistían a renunciar al auténtico foro municipal. Y la corporación optó por poner un anuncio con una oferta irrechazable: 6.000 euros para quien quisiera hacerse cargo del bar: "Al final, 6.000 euros en un pueblo con un presupuesto de 120.000 no es nada. Como si fuesen 7.000; son cosas necesarias para nuestro pueblo", apunta Barbero. La situación la recogió la prensa local y la respuesta al anuncio sobrepasó las expectativas.

De Valencia a Venezuela

Tal y como se publicó la oferta, el aluvión de solicitudes que recibieron superó por completo todas las previsiones: "Tuvimos llamadas de todas partes de España. De Madrid, de Valencia, de Bilbao. Pero también del extranjero. Recibimos respuesta de gente de Venezuela, de Argentina. Nos llamaron hasta de Cuba", recuerda ahora el edil nebredeño. Algunas de esas solicitudes tuvieron que ser rechazadas por las dificultades del proceso de regularización de documentación en España.

El bar vuelve a ser el centro de reunión de Nebreda hasta las 2 de la madrugada / Cedida

Pero la mayor parte de las solicitudes llegaron desde su propia provincia. Centenares de burgaleses respondieron a la llamada de Nebreda, donde no esperaban un feedback tan masivo. "Fue una cosa exagerada. 3.000 euros los pone el ayuntamiento y los otros 3.000 los pone la Junta de Castilla y León", puntualizan.

El bar acaba de reabrir sus puertas: lo gestionan un hombre de Aguilar de Campoó y una chilena vecina de Burgos

"A cambio sólo pedimos que se cumpla el horario: en invierno pueden cerrar dos días a la semana que no sea fin de semana, y debe abrir de 12 de mediodía a 12 de la noche. Y en julio, agosto y septiembre pueden cerrar un día y abre de 12 de mediodía hasta las 2 de la mañana los fines de semana y hasta las 12 el resto de días. Lo distribuimos dándoles 400 euros al mes salvo julio y agosto, que son 4.000 euros. Y 2.000 euros para energía, llámese electricidad, gasoil o lo que sea. Luego, si quieren cerrar más tarde, es su problema. Pero esos mínimos los tienen que cumplir", explican desde el ayuntamiento.

Vuelven los jóvenes

El bar está en la carretera de Lerma a Santo Domingo de Silos. Nebreda no es un municipio turístico, pero estar cerca de estos dos municipios hacen que se convierta en un lugar de paso. "Ahora los fines de semana sí que viene mucha gente. Y en verano llega mucha más. Habrá unas 300 personas viviendo en esos meses y cerca de un centenar son jóvenes", apunta Barbero, que anima "a que muchos otros municipios se animen con iniciativas así, porque no se puede tener el bar cerrado".

En el caso de Nebreda, "el bar es del Ayuntamiento. El edificio, que es un pedazo de edificio, se abrió en 2008 y costó más de 340.000 euros. Es un pedazo de edificio. Pero creemos que un bar es necesario para un pueblo. La gente se reune, charla, se junta... se lo pasa bien. Es muy importante para el buen funcionamiento del pueblo".

La medida, por lo que parece, ha sido acogida con entusiasmo por todos los vecinos; incluso aquellos que no hacen uso del bar. "En este pueblo hay gente que no va al bar pero están de acuerdo con que se ponga este dinero para el bar. Porque vienen de visita sus hijos que emigraron y se reunen en el bar. Incluso gente que no tiene hijos. Los vecinos están de acuerdo. Porque un pueblo que no tiene bar ha perdido el alma", sentencia.

Ahora, el bar acaba de reabrir sus puertas. Lo gestiona "un chico de Aguilar de Campoó (Palencia) y una chica chilena que reside en Burgos". Entre todos han conseguido revivir el alma de un pueblo que fenecía.