Por qué el estilo personal no depende de las tendencias (y cómo usarlas a tu favor)

Como asesora de imagen, lo veo a diario: personas que compran por impulso, influenciadas por lo que «se lleva», pero que luego no se sienten identificadas ni cómodas con lo que llevan puesto. ¿Por qué ocurre? Porque falta una brújula interna: el conocimiento profundo de quién eres y qué quieres comunicar con tu imagen.

Tener estilo personal no es ir contra la moda, es saber interpretarla a tu favor, integrando solo aquello que encaja contigo. Una tendencia puede ser una fuente de inspiración, pero nunca debe imponerse sobre tu autenticidad.

Las modas pasan, el estilo permanece. Y construir un estilo propio es un proceso que requiere introspección, sensibilidad y también conocimiento técnico: morfología, colorimetría, armonía visual, proporciones… Pero no todo se aprende en libros de moda. Entender cómo se siente una persona con su imagen y acompañarla en su transformación requiere también habilidades de coaching: saber escuchar, respetar procesos, motivar sin imponer, y guiar con presencia y cuidado.

No es una cuestión de copiar looks, sino de crear un lenguaje propio con lo que vistes.

La clave está en preguntarte siempre: ¿Esto me representa? ¿Me potencia o me disfraza? ¿Lo llevo por convicción o por presión?

Una asesora de imagen profesional te ayuda precisamente a ordenar ese caos de influencias externas y a construir una estética que sea coherente contigo, no con la temporada. Por eso, como asesora de imagen y también como coach titulada, sé que la verdadera transformación no ocurre solo en el armario: comienza en la percepción interna y florece cuando la persona se siente vista, comprendida y capaz de expresarse con libertad. Porque la verdadera tendencia que nunca caduca es sentirte tú misma o tú mismo en tu piel y en tu ropa.

La próxima vez que te plantes frente al espejo, al abrir tu armario o al probarte algo en una tienda, haz una pausa. Y pregúntate, con honestidad:

1. ¿Esta prenda habla de mí o me esconde y neutraliza?

2. ¿Me siento yo o siento que interpreto un papel?

3. ¿Estoy eligiendo desde el deseo o desde la inseguridad?

4. ¿Qué parte de mí quiero mostrar hoy y esta prenda me ayuda a hacerlo?

5. ¿Me da fuerza o me hace dudar?

6. ¿La llevaría si nadie opinara sobre mi estilo?

7. ¿Me conecta con mi presente o con una versión antigua de mí misma?

8. ¿Estoy vistiéndome para gustar… o para gustarme?

Estas preguntas no son reglas, son espejos. Y si las integras en tu rutina, no solo afinarás tu estilo: empezarás a usar la moda como una herramienta de empoderamiento consciente.

Las tendencias están ahí para inspirarte, no para anularte. Úsalas si quieres. Pero recuerda siempre: tú eres el centro. No lo que se lleva. Y cuando te conoces, te respetas y te expresas con autenticidad, ninguna moda puede contigo.

¿Está la inteligencia artificial sustituyendo a los ‘influencers’?

Recientemente he leído un artículo publicado por Modaes que me ha parecido especialmente revelador. Como profesional apasionada por la evolución del comportamiento del consumidor, y comprometida con mantenerme siempre informada, me encanta compartir este tipo de reflexiones con quienes valoran la imagen como una herramienta de expresión personal y profesional.

Según el informe El consumidor impulsado por la IA: manual de supervivencia para marcas, elaborado por LLYC y Appinio, más del 60% de los consumidores ya confía más en las recomendaciones de la inteligencia artificial que en las de los influencers. Entre los menores de 30 años, ese porcentaje supera el 70%, confirmando un cambio profundo en la forma en que se toman decisiones de compra.

Como asesora de imagen y docente, no puedo pasar por alto esta transformación. Cada vez más personas, en lugar de buscar inspiración en redes sociales o en Google, formulan directamente sus preguntas a herramientas como ChatGPT, confiando en sus sugerencias para elegir qué vestir, qué comprar o qué estilo adoptar.

Por qué el estilo personal no depende de las tendencias (y cómo usarlas a tu favor)

Jesús Moradillo, socio y director general de estrategia de Marketing Solutions Europa en LLYC, lo resume con contundencia: «El usuario es vago por naturaleza. Tenemos que prever que se apoyará en herramientas como ChatGPT para hacer sus compras».

Lejos de verlo como una amenaza, lo interpreto como un desafío apasionante: la IA no sustituye la sensibilidad, la intuición ni la empatía que aportamos quienes trabajamos en el mundo de la imagen con verdadera vocación y alma. No solo se trata de tener conocimientos técnicos y formación sólida (que por supuesto son imprescindibles), sino también de una capacidad más profunda: escuchar con atención, conectar con la esencia de cada persona y acompañarla con respeto, criterio y sensibilidad.

En un sector en el que cualquiera puede autoproclamarse «asesor de imagen», invito siempre a quienes buscan este tipo de acompañamiento a informarse, a preguntar por la formación y trayectoria de los profesionales. Porque la imagen no se construye solo con estilo, sino con empatía, coherencia y compromiso auténtico con la persona que hay detrás de cada cambio. ¿Y tú? ¿Ya has consultado a una IA antes de decidir una compra?