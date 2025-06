El influencer español pausa su famoso viaje hasta Japón en coche para asistir a una boda en Mallorca

Fabio Belnome, el popular creador de contenido conocido por su viaje desde España hasta Japón en coche —una odisea que comparte día a día con su comunidad digital—, ha hecho una inesperada pero significativa pausa en su ruta para asistir a un evento muy especial: la boda de sus amigos Lluc y Jorge en Mallorca.

Una parada de cuatro días después de 90 días de viaje

El regreso a casa fue tan fugaz como simbólico. “Qué raro es volver a estar en casa cuando, hace apenas unas horas, estaba comiendo atún en el puerto de Osaka”, reflexionaba Belnome en Instagram. En su característico formato de diario de viaje, el influencer compartió con sus seguidores los detalles de esta parada de cuatro días en España. "80 días para llegar a Japón y solo 13 horas para volver", añadía, subrayando lo surrealista de cruzar el mundo de un día para otro.

En el gran día, Fabio fue el encargado de conducir el coche descapotable que los recién casados habían alquilado para la salida de la iglesia. Lo vivió con emoción y orgullo, rodeado de su grupo de amigos con el que compartió comidas, brindis y la inevitable preboda. "Las prebodas son peligrosas, porque como te pases un poco, al día siguiente lo puedes pagar caro", bromeó. Sin embargo, aseguró que supieron medirse: “Al menos no hemos llegado a casa a las 6 de la mañana. Hay que celebrar las pequeñas victorias”.

El creador aprovechó también su regreso para tener algunas reuniones de trabajo y avanzar en nuevos proyectos. En sus palabras: "Empiezo a materializar ideas que llevo tiempo dándole vueltas". Ya en el Día 91 de su diario, escribió con nostalgia: “Qué bestia que el día de la boda haya llegado y acabado. Me ha pasado todo rapidísimo, no me puedo imaginar a los novios. Qué bonito estar todos juntos y compartir momentos así”.

Pocas horas después, en el Día 92, Belnome anunciaba el final de su visita exprés y su regreso al país nipón: “Se acaban los días de la visita express en España y mañana vuelvo a Japón a seguir la ruta por el norte. Qué loco todo”. Así continúa su aventura, dejando en cada parada historias que mezclan lo íntimo con lo extraordinario, como solo alguien que cruza medio planeta sobre ruedas sabe contar.