¿Pueden multarte por llevarte conchas o arena de la playa? Esto es lo que dice la ley

Con la llegada del verano, las playas se llenan de turistas y más de uno sucumbe a la tentación de llevarse un "recuerdo natural": una concha, un puñado de arena o incluso una piedra.

Sin embargo, lo que para algunos parece un gesto inocente puede suponer una infracción grave. Según la Ley de Costas, estas acciones pueden acarrear sanciones de hasta 60.000 euros, dependiendo del valor del daño causado.

La legislación protege elementos como la arena o las conchas porque cumplen funciones ecológicas esenciales: sirven de refugio a organismos marinos y ayudan a prevenir la erosión costera. Por ello, su extracción del dominio público marítimo-terrestre está expresamente prohibida.

En este sentido, la compañía Legalitas advierte que la ignorancia no exime de su cumplimiento, por lo que alegar desconocimiento no librará a nadie de una posible multa.

Fiestas en la playa: ¿todas están prohibidas?

Turismo masivo en la playa de Benidorm / Efe

Otro aspecto regulado es la organización de eventos o celebraciones en la playa. Las fiestas masivas no autorizadas pueden ser sancionadas con una multa inicial de 20 euros por metro cuadrado y día, aunque la cifra puede elevarse hasta 120 euros por metro cuadrado si no se atiende la orden de cesar la actividad.

En cambio, las celebraciones pequeñas y de carácter familiar —como cumpleaños— no requieren autorización previa. Aun así, es importante consultar la ordenanza municipal correspondiente, ya que podrían existir restricciones relacionadas con el ruido o la música.

Playas públicas, no privadas

La Ley de Costas también establece que las playas son espacios públicos y de uso gratuito, por lo que no puede haber playas privadas, ni se puede cobrar por el acceso, aunque pertenezcan a urbanizaciones o instalaciones turísticas.

Deportes y actividades recreativas

Cada ayuntamiento puede aprobar su propia normativa sobre el uso de sus playas, lo que puede afectar a actividades tan comunes como jugar a las palas, al fútbol o al vóley. En muchas playas estos juegos están prohibidos o restringidos a ciertas zonas y horarios.

Ciudades como Chipiona, Cádiz, Málaga o Benidorm han delimitado zonas específicas para este tipo de actividades con el objetivo de garantizar la seguridad y el disfrute común.

En el caso de las Islas Baleares, organizar actividades recreativas sin autorización en espacios públicos puede conllevar multas de entre 30.000 y 300.000 euros.

En general, el uso de colchonetas o hinchables, hacer topless o bañarse con ropa está permitido, siempre que no cause molestias a otros usuarios y no contradiga la normativa local.

Mascotas y vendedores ambulantes

Un perro en la playa / Shutterstock

La mayoría de las playas prohíben el acceso a mascotas durante todo el año, salvo a perros guía o de salvamento. No obstante, algunas localidades, como San Sebastián o Chipiona, solo aplican la restricción en verano. En lugares como Santoña (Cantabria) se permiten en horarios específicos.

La venta ambulante, por su parte, depende de cada municipio: hay consistorios que la prohíben por completo y otros que la regulan mediante zonas autorizadas.

¿Quién responde ante un accidente?

Finalmente, si se produce un accidente en una playa o piscina municipal, la responsabilidad suele recaer en la administración o entidad gestora. Sin embargo, si se demuestra que el suceso ocurrió por imprudencia del usuario, este podría ser considerado responsable.