Judeline, Dulceida y Maria Escarmiento: algunas de las invitadas a la macro fiesta de influencers en Mallorca

Mallorca se ha vuelto a consolidar como epicentro de las grandes celebraciones veraniegas con la Verbena de Zalando, una exclusiva fiesta organizada por la marca de moda que ha reunido a decenas de influencers, creadores de contenido y artistas del panorama nacional. La isla ha sido testigo de una noche de estilo, música y gastronomía a solo unos días del multitudinario Mallorca Live Festival 2025.

Un menú muy comentado

Entre los asistentes destacaron nombres como Dulceida, Anita Matamoros, los presentadores del pódcast La Pija y La Quinqui, Yenesi, María Escarmiento, África Adalia o la artista Judeline, que fue la encargada de poner el broche musical a la velada con una actuación íntima.

Pero no solo la música y la moda fueron protagonistas: el menú de la noche también se llevó grandes ovaciones. La cena, que ha sido comentada ampliamente en redes sociales, incluía platos como gazpacho de melocotón con almendra mallorquina, fregola cremosa, aguachile de marisco, gildas con queso y membrillo, y un plato inesperadamente ovacionado: patatas fritas con jamón, que según la cantante María Escarmiento “acaban de convertir esto en la mejor cena del mundo”.

De hecho, la propia Escarmiento, que actuó hace solo unos días en el Mallorca Live Festival, ha protagonizado uno de los vídeos más virales de la verbena junto a su amiga y también artista África Adalia, en el que ambas realizan una cata en directo de cada plato. “La gilda me gusta tomarla con la cerveza”, comentaba entre risas María, que confesó estar “un poco llena porque me he comido toda la fregola que estaba buenísima”. Su naturalidad y humor han sido celebrados por seguidores que aseguran: “No soporto la idea de no ser su amigo”.

La velada se completó con brindis de vinos rosados y muchas fotos de grupo en un ambiente de euforia y verano mediterráneo. Todo el evento ha sido compartido en redes, consolidando Mallorca no solo como destino turístico, sino como punto neurálgico de la cultura digital, la moda y la música.