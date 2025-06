Marga Coll, cocinera: «Cada plato es un homenaje a nuestras raíces»

Arrels cumple diez años. ¿Qué balance hace?

Es un éxito rotundo. Cuando empezamos, lo que más nos preocupaba era si lograríamos que viniera gente no alojada en el hotel. Y hoy el 90% de nuestros clientes no son huéspedes. Eso, en un entorno como este, es una suerte enorme.

¿Cómo nació esta colaboración con Meliá?

Tito Casasnovas, que entonces era el director del hotel, vino a ofrecérmelo cuando llevaba dos años con Miceli. Mi primera reacción fue decir que no, porque justo había dejado un trabajo en Amadip Esment para volver a cocinar, que es lo que me hace feliz. Pero pensé: si no acepto, ¿quién llevará la cocina mallorquina a este tipo de hoteles? Entonces no había ninguno con una propuesta así. Me sentí con la obligación moral de hacerlo.

¿Qué significa ‘Arrels’?

Raíces. Es el hermano de Miceli. Miceli son las raíces de las setas. Arrels son las raíces de nuestra cocina, de nuestra tierra. Con el tiempo, el nombre ha cobrado cada vez más sentido.

¿Cómo definiría su cocina?

Muy sencilla. Lo que he aprendido en casa, con los sabores con los que he crecido. No tengo una gran formación técnica como otros compañeros, así que mi apuesta es la calidad del producto. Cocino como lo hacía Rosari, la mujer que cocinaba en casa cuando éramos pequeños. Cocina mallorquina auténtica.

¿Y eso cómo se traduce en el día a día?

Cada mañana voy al mercado de Inca. Compro para Arrels, para Miceli y para nuestra barra en el mercado. A partir de lo que encuentro, hago el menú. No tengo nada cerrado. Me sale natural. El menú cambia a diario, menos los postres, que los modificamos semanalmente.

¿Y el equipo? ¿Cómo se adapta a esa improvisación constante?

Son increíbles. Yo tengo todo el menú en la cabeza, pero a veces no llegamos a la perfección que me gustaría. Aun así, los clientes se van encantados. El mérito es suyo. Tienen una capacidad de adaptación enorme. Cada día es un reto.

¿Qué le inspira a la hora de crear?

La materia prima. Si el pescadero me escribe que los salmonetes están espectaculares, ese día los cocinamos. Lo mismo con el payés o con quien me vende la carne. No encargo nada. Compro lo que hay.

¿Cómo se divide entre Arrels, Miceli y la barra?

Miceli solo abre cuando estoy yo. Es mi casa, mi origen. Arrels abre todo el verano, y vengo un día a la semana. La barra, cada mañana cuando voy al mercado. Ahora tengo más ayuda y un recetario base, porque aprendí que la vida no es solo trabajar.

¿Qué supuso para usted cocinar con Maca de Castro en la recepción real en el Palacio de Marivent?

Fue un honor enorme. Para mí y para todo el equipo. Maca es una de las mejores cocineras de España. Compartir ese momento con ella fue muy especial. Además, participó toda mi familia. Nuestro hijo, que estudia cocina, también quiso estar. Fue precioso.

¿Cuál sería su última comida?

Depende del día, pero en verano un tumbet bien hecho es lo que más me gusta. En invierno, un arroz brut, un lomo con col… Y me encanta cocinar caracoles. Pero también disfruto con lo más sencillo: un buen pa amb oli o un huevo frito, si están bien hechos.

¿Qué cualidad cree que le define como cocinera?

La serenidad. En la cocina, los nervios y los gritos no sirven. Hay que hacer las cosas una detrás de otra. Y siempre con la actitud de querer hacerlo mejor mañana.

Su desayuno en cinco etapas ha sido un éxito. ¿Cómo nació?

Fue una idea con Tito, el director del hotel. Queríamos hacer algo especial para el desayuno del hotel. Y al final el 99% de quienes vienen son de fuera, sobre todo mallorquines. Es un viaje por las islas en cinco pasos, con producto local y artesanía. Me invitaron a Madrid Fusión a presentarlo. Ha sido una de las cosas más bonitas que hemos hecho.

En un mundo globalizado, ¿su cocina es una forma de resistencia?

Sí. Reivindico lo nuestro. He aprendido en casas, no en escuelas. Me formo con compañeros a los que admiro, como Maca o Ricard Camarena. Alguna vez hay alguna espuma o salsa más elaborada, pero lo esencial es lo que tenemos aquí, lo que siempre ha estado.

Es una de las pocas chefs que lideran proyectos en primera línea. ¿Cómo ve el papel de la mujer en la cocina profesional?

En Mallorca somos muchas. Maca, Maria Solivellas, Cati Pieras, Sílvia Anglada... Y aquí siempre ha habido una estructura matriarcal, tanto en casa como en los negocios. Lo que pasa es que no siempre buscamos protagonismo. A veces preferimos dedicar nuestro poco tiempo libre a la familia. Pero sí, somos muchas y muy buenas.