¿Una bola o dos?

Queridos lectores, ha llegado el momento de una confesión que no admite medias tintas: soy una heladoadicta confesa y orgullosa. Esa maravilla cremosa que nos rescata del calor agobiante y nos abraza en las noches melancólicas no es, para mí, un simple postre. Es filosofía pura, pasión desbordante y terapia barata.

Mi historia de amor comenzó con un flechazo helador. Un día de verano implacable, una cucharada de fresa y ¡zas! El mundo cobró sentido. Encontré a mi media naranja congelada, mi alma gemela en formato tarrina.

Desde entonces, el helado se convirtió en mi compañero universal: ¿celebración? Helado. ¿Drama existencial? Helado doble. ¿Lunes cualquiera? Triple con extra de felicidad. Cada sabor es una aventura, desde los clásicos que nunca fallan hasta los más atrevidos que desafían mis papilas gustativas.

No me juzguen cuando me vean con mi dosis diaria de cremosidad. Es amor verdadero, la prueba más deliciosa de que la felicidad se mide en bolas y que siempre hay un sabor esperándome para hacerme sonreír.

Y ahora, con el paladar refrescado y el ánimo endulzado, es hora de sumergirnos en las aguas tibias de nuestra querida crónica social mallorquina. Porque si algo he aprendido en esta vida es que las mejores historias se cuentan con una sonrisa en los labios y, preferiblemente, con un helado en la mano.

1 Una velada que abraza la esperanza

La Misericòrdia se vistió de gala para acoger la tercera edición de la Nit Solidària, una cita que cada año reúne corazones generosos en torno a una causa común: la lucha contra el cáncer.

Desde el inicio de la noche, cientos de personas llenaron las amplias mesas dispuestas para la ocasión, creando un ambiente cálido y familiar. La música, la gastronomía y los sorteos fueron los protagonistas de una velada que logró combinar diversión y solidaridad de manera magistral.

El doctor José Reyes Moreno, presidente de la AECC en Balears, recordó que «esta enfermedad es igual para todos, pero no todos somos iguales ante el cáncer», palabras que resonaron entre los asistentes y reflejaron el espíritu de esta iniciativa.

La «Nit» tuvo una presentadora de lujo: Silvia Pol, directora de informativos de IB3, quien condujo el evento con la calidez que la caracteriza, mientras autoridades como Llorenç Galmés, Manuela García Romero y Jaime Martínez respaldaron con su presencia este noble objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia oncológica.

2 Dos almas creativas se encuentran

El arte tiene esa maravillosa capacidad de unir sensibilidades diferentes bajo un mismo techo, y Studio Gallery Mallorca lo demuestra con esta exposición que reúne a Ingrid Harrisson y Raúl Pellicier hasta el 30 de junio.

Harrisson despliega su intimidad a través del lienzo, convirtiendo cada trazo en un diálogo silencioso con sus emociones más profundas. Sus desnudos, retratos y naturalezas muertas capturan instantes de verdad que invitan a la contemplación pausada.

Pellicier, por su parte, nos sumerge en un universo de colores fluidos donde el agua cobra protagonismo. Su respeto por lo femenino y la inmensidad marina se traduce en obras que vibran con vida propia, influenciadas por culturas diversas que enriquecen su paleta creativa.

«Cuerpos, agua y naturaleza viva» conforman este diálogo visual donde dos artistas comparten su esencia más auténtica, creando una experiencia que trasciende lo meramente estético para tocar fibras emocionales profundas. No dejéis de visitarla.

3 Cuando correr es solidaridad

Port Adriano se convirtió en un hervidero de emociones con la celebración de la Isla Race 2025, una jornada donde el deporte y la generosidad se dieron la mano de la manera más hermosa.

La colaboración entre Rotary Palma Mediterránea y la Fundación SOM transformó una simple carrera de obstáculos en toda una celebración comunitaria. Los corredores no solo desafiaron sus límites físicos, sino que corrieron por una causa que toca el corazón de muchas familias.

El ambiente festivo se respiraba en cada rincón: la barra benéfica de Rotary refrescaba a los asistentes, mientras los más pequeños se deleitaban con talleres de algodón de azúcar y pintura. La zona de mojitos en colaboración con Thermomix añadió el toque perfecto a una tarde inolvidable.

Zorana Janeska y el Dr. Jaime Jilia, presidentes de ambas organizaciones, entregaron los trofeos celebrando este espíritu colaborativo. Un reconocimiento especial merece Pepe Calixto, cuya organización hizo posible que cada zancada valiera por una noble causa.

4 Una reflexión íntima sobre el ser

La Casa de la Cultura de Ses Cases Noves de Santanyí acogió con los brazos abiertos una propuesta artística que toca las fibras más profundas del alma humana. Llorenç Garrit y Zoutzee han creado juntos «El ego y el yo», una instalación que abraza al visitante desde el primer momento.

Más de 150 personas se dieron cita en la inauguración, llenando cada rincón del espacio hasta desbordarlo de humanidad y curiosidad. Entre paisajes sonoros, abstracciones pictóricas y elementos físicos cuidadosamente dispuestos, los artistas invitan a un viaje interior donde cada uno puede cuestionarse quién es realmente.

La propuesta, tierna en su complejidad, plantea preguntas esenciales sobre cómo el mundo exterior moldea nuestra identidad. A pesar de los momentos de aglomeración, el público se dejó llevar por esta experiencia multisensorial que redefine conceptos como lo «auténtico» y lo «real» con una sensibilidad exquisita.

5 Un invitado de honor en la Peña Taurina Oro y Plata

El restaurante de la última planta del Hotel Almudaina se convirtió en escenario de una velada especial donde la Peña Taurina Oro y Plata celebró su comida mensual con un invitado de honor: el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Entre las espectaculares vistas de la ciudad y un menú exquisito, la presidenta Soledad Hidalgo dio paso al primer edil, quien habló con entusiasmo sobre los proyectos de Palma y el papel de la tauromaquia como expresión cultural.

El alcalde, visiblemente emocionado por la cálida acogida, prometió una visita guiada al Ayuntamiento y recibió una placa de gratitud junto al libro «Toreros Mallorquines». El teniente alcalde Mercedes Celeste quien también estuvo presente, fue obsequiada con un hermoso ramo de flores. La jornada incluyó el reconocimiento a Julián Coll, fundador de las tertulias del Niza, y al joyero Nicolás Pomar por su colaboración. Una tarde donde la pasión taurina y la hospitalidad mallorquina brillaron con luz propia.

6 Porto Pi a media luz

Porto Pi encendió la emoción con Noche en Vela, espectáculo inspirado en el concepto Candlelight, este espectáculo sensorial que fusionó música en directo con una atmósfera íntima y envolvente, iluminada por luces cálidas y la tenue luz de las velas. Noches en Vela una invitación a reconectar con los sentidos, a emocionarse y compartir un momento especial bajo las estrellas.