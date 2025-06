Animales y mascotas: juguetes de temporada

Cada verano, la historia se repite. Familias que buscan una distracción para sus hijos durante las vacacione, adoptan una mascota sin pensar en todo lo que implica, algo que según los derechos de los animales puede considerarse explotación. Cachorros de perros y gatos - se supone que los cachorros son más manejables -, conejos, patitos y hámsters se convierten en juguete de temporada. Pero la rutina regresa en septiembre y muchos perros y gatos acaban en centros de acogida o, peor aún, abandonados en la carretera; los conejos en las granjas para convertirse en protagonistas de alguna cazuela, y los pequeños roedores, que molestan poco porque viven enjaulados, con suerte sobrevivirán unos meses en casa.

Desde los refugios y centros de acogida lo advierten con preocupación: adoptar no es una decisión impulsiva ni temporal. Detrás de cada animal hay una vida que depende de los humanos que se ocupan de ellos, y otorgarles afecto efímero es cruel y caprichoso. Respecto de la tenencia responsable, desde el Colegio de Veterinarios de Madrid aseguran: “Creo que hemos avanzado, se les cuida bastante a nivel de trato personal como a nivel veterinario, la gente está muy sensibilizada con eso.” Y en cuanto al abandono el mensaje es esperanzador: “Ya no es lo normal, la gente está concienciada en no abandonar animales.” Según datos obtenidos, la reducción de abandonos en el año 2023 arrojó un promedio de un 2% en gatos y de un 13% en perros.

Pero el patrón anual de recogida de animales sigue siendo alarmante: en 2023-2024 se recogieron alrededor de 24.000 animales al mes según estimaciones de InfoCERgatos. De mayo a septiembre se concentran la mayoría de abandonos, alrededor del 43% anual según datos de Fundación Affinity, que cifra en 300.000 el número de mascotas abandonadas en España.

Hay otros factores que se suman al abandono, como el límite de la temporada de caza, cuando los cotos se cierran. En 2019 Seprona (Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil) registró163 perros de caza abandonados, contra los 50.000 que aseguran algunos colectivos animalistas y anticaza. El teléfono de SEPRONA es precisamente uno de los más operativos en todo el territorio.

Los ayuntamientos

En España “son los Ayuntamientos los responsables de la recogida de animales extraviados y abandonados, y es igualmente su obligación alojarlos en un centro de protección animal, y para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria disponible las veinticuatro horas del día”, afirma contundente la veterinaria Anna Roura.

Cada comunidad autónoma tiene sus protocolos pero la ley orgánica es para todas igual, así como el pliego de Derechos de los animales (Pitágoras fue en primero en hablar de ello en el año 540 a.C.). Catalunya es la que tiene la ley más avanzada (ley 22/2003), y obliga a los consistorios a tener convenios con protectoras o centros de acogida. En Madrid, la ley (4/2016), prohíbe el sacrificio de animales recogidos y obliga a campañas de identificación y esterilización. Andalucía. Levante y Euskadi tienen sus propios protocolos, con registros autonómicos y control de colonias felinas.

El 29 de septiembre de 2023 entró en vigor la ley del bienestar animal (7-2023) para todo el territorio nacional. Sus puntos clave son: obligación de recogida, prohibición de sacrificar al animal, identificación obligatoria (microchip) y registro de cada animal (por parte de protectoras y criadores). “En algunos municipios los protocolos no están claros, es más, ni consigues que te los den”, añade Roura.

Es decir que no siempre la ley está presente, y los municipios rurales son los más afectados por su incumplimiento. En La Cerdanya (20.000 habitantes), Tres chicas, una veterinaria, una maestra y una enfermera de quirófano, se han unido para crear ASAC (Asociación Sos de Animales de Cerdanya). “Cuando tenemos un animal extraviado lo notificamos al ayuntamiento, que a su vez lo notifica al refugio de la Seu d Urgell. Dicen que hay un protocolo con el Consell Comarcal, solo para perros. Nosotras nunca lo hemos visto”, comentan. Y añaden: A veces pasa una semana antes de que el refugio se haga cargo, y encontrar casas de acogida es complejo”.

La ley 7/23 antes citada, considera el abandono una infracción muy grave, con sanciones entre 50 y 200.000 euros. Multa que aumenta si se han infringido daños al animal, y en este caso puede aplicarse el Código Penal (art. 337), con hasta dieciocho meses de cárcel.

La adopción

Antes de adoptar, se necesita conocer, en primer lugar, las características de cada especie animal. No requiere los mismos cuidados un perro que un gato, las mascotas más comunes en los hogares españoles y no es lo mismo tener como compañero de vida un perro Border Collie, que necesitará actividad durante muchas horas puesto que se trata de un animal de trabajo, que un Poodle faldero o un independiente Beaggle. Las coincidencias y la dinámica diaria entre humanos y animales han de tenerse claras para que la convivencia sea equilibrada.

Otra mascota entre las más buscadas es el longevo loro y sus parientes: cotorras, periquitos, guacamayos, cacatúas… Tener alas les facilita la huida, de ahí que proliferen en los parques urbanos y hayan logrado una perfecta convivencia con las palomas. Queda la duda si de ello surgirá una nueva raza de ave.

La presidenta de la Asociación damas y Vagabundos, Elisabeth Parés, con varios refugios por España cuenta que reciben “rdesde cachorros preciosos hasta abuelos graves, ya sea por enfermedad, vejez o excusas de los propietarios”. ^Parés repasas para este dario los protocolos de rescate: “El primer eslabón de la cadena es el rescatista que logra coger al animal a través de jaulas trampa. Después pasa por el veterinario, donde se le hace un análisis de sangre y un test de enfermedades. Se le desparasita, se le vacuna, se le chipa y se lleva a residencia o a casa de acogida. El mejor voluntariado que nos pueden aportar es hacer de casa de acogida temporal. A partir de ahí buscamos una familia adoptante a través de las redes sociales”. En cuanto a los adoptantes, se filtra a los candidatos con cuestionario y a veces una visita a domicilio. "Esa persona se obliga a facilitar información de la evolución del animal y nosotros hacemos un seguimiento intenso en las primeras semanas”, afirma.

Desde el centro de adopción de Sa Coma, en Ibiza, cuentan:" El tipo de perro que suele llegar a nuestro centro son adultos, mayores y en muchas ocasiones de razas consideradas PPP o con algún problema de conducta. Estos últimos meses nos hemos visto sorprendidos por la entrada de varias camadas de cachorros, cosa que no sucedía desde hacía muchos años. Para el proceso de evaluación de los adoptantes, estos deben venir a conocer al animal y si en esa relación no vemos que haya un buen 'feeling' transcurridos los días de conocerlo, proponemos un cambio de animal ya que si tenemos dudas de que la adopción no es factible, directamente no lo entregaremos en adopción".