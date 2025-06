Se filtran por error las notas de la Selectividad 2025 en Sevilla con 12 horas de antelación

Alumnos de varios institutos de Sevilla han podido comprobar sus notas de la Prueba de Acceso a la Universidad 2025 antes de tiempo. Aunque las calificaciones debían hacerse públicas este jueves, 12 de junio, a partir de las 10:00 horas, durante la tarde de este miércoles, en un periodo aproximado de media hora, numerosos alumnos que se examinaron en la Universidad de Sevilla han podido ver antes de tiempo sus notas.

Según ha podido constatar El Correo de Andalucía, se trata de un error informático de la Universidad de Sevilla. El acuerdo establecido por todas las universidades andaluzas en el Distrito Único Andaluz establecía que todos los centros debían enviar sus calificaciones y publicarlas el jueves, a partir de las 10:00 horas, no obstante, se ha producido este error que ha hecho públicas las notas de Sevilla en una ventana aproximada de 30 minutos.

Sin embargo, son muchos los estudiantes sevillanos que han podido acceder a sus notas a través de la plataforma habilitada en la Secretaría Virtual de la Universidad de Sevilla.

Una estudiante que se ha puesto en contacto con este medio asegura que hay una "gran incertidumbre", ya que las calificaciones son "muy bajas" y no saben si son las notas finales.

La Consejería de Educación ha confirmado este fallo en la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla que ha permitido al alumnado acceder a sus calificaciones.

"No son las notas oficiales"

La Universidad de Sevilla ha confirmado este error técnico que ha permitido a los alumnos sevillanos acceder a la base de datos "por unos minutos". Fuentes de la Hispalense insisten en que "no son las notas oficiales", sino un borrador donde aparecen numerosos "no presentados" y muchas notas de 5 que no se corresponden con las calificaciones reales.

En este sentido, desde la universidad, recalcan que seguirán el plan previsto y que las notas oficiales se harán públicas, a través de la Secretaría Virtual, a partir de las 10:00 horas de este jueves, 12 de junio.

Al parecer, el problema deriva de un fallo técnico que ha permitido el acceso a los datos mientras estaban empezando a subir las notas oficiales sin que el equipo informático detectara este fallo de seguridad.

Muchos profesores ya habían llamado a la calma entre los alumnos, asegurando, como más tarde ha confirmado la propia universidad, que no eran las calificaciones oficiales y que las notas reales no se harán públicas hasta este jueves.