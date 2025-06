Euromillones rocambolesco en Asturias: lo gana una mujer, lo cobra su novio, lo hereda su suegra y un juez se lo devuelve a la ganadora

Marina –nombre ficticio– jamás habría imaginado que el mayor golpe de suerte de su vida terminaría convirtiéndose en el inicio de cuatro años cargados de desgracias y disgustos. Esta mujer natural de República Dominicana, pero afincada en Oviedo desde hace varias décadas, resultó agraciada el 16 de abril de 2021 con un premio de 154.073 euros en el sorteo de Euromillones que, por cuestiones del destino, acabó en manos de su suegra y finalmente volverán a sus bolsillos tras un largo periplo judicial. La mujer decidió poner el dinero a nombre de su pareja durante muchos años con el fin de no perder una ayuda social, sin embargo, meses después, su novio falleció de manera repentina y la madre de este ejerció su derecho como legítima heredera, pero la Justicia obliga ahora a la progenitora del fallecido a reintegrar el dinero a la que fuera su nuera.

La declaración clave de la lotera

La declaración de la titular de la administración de lotería ubicada en el número 2 de la calle Saturnino Fresno, entre Pumarín y el Milán, resultó determinante para la resolución del caso. La lotera aseguró en sede judicial que la demandante era una cliente habitual, que solía comprar participaciones para el sorteo de Euromillones de manera regular en el citado despacho. También aclaró en sede judicial que ella misma comprobó ante Marina que el boleto tenía el premio e incluso la asesoró de los trámites que debía hacer para cobrar la cantidad conseguida.

La agraciada llegó a pedir asesoramiento por segunda vez a la lotera cuando le comunicaron en el banco que los 154.073 euros se quedarían finalmente en 131.259. "Desconocía que tenía que pagar impuestos y pensó que estaban intentando engañarla", indican fuentes próximas al caso.

Finalmente, cuatro días después del sorteo, Marina ingresó la cantidad percibida de Loterías y Apuestas del Estado en una cuenta abierta a nombre de un único titular, el que era su novio desde hace tres décadas. Este movimiento, según explicó en sede judicial la demandante, tenía como objetivo evitar la pérdida de una ayuda social que percibía del Estado debido a su bajo nivel de ingresos.

Los problemas comenzaron meses después, cuando su novio murió de manera repentina. Fue entonces cuando la madre del fallecido decidió ejercer su legítimo derecho a heredar el dinero de la cuenta abierta a nombre del difunto, dejando a la compradora del boleto sin acceso a una cuantía que ya había menguado hasta los 92.738 euros.

El Euromillones más rocambolesco tocó en Asturias / LNE

Dos pérdidas seguidas: el Euromillones y su pareja

A Marina, que según su entorno llevaba meses recorriendo inmobiliarias para comprar un piso en la zona de la Argañosa, se le vino el mundo encima. A la pérdida de su pareja se le sumó la del dinero que había percibido en un golpe de suerte, así como algunos problemas de salud con los que a día de hoy continúa batallando.

La mujer decidió llevar el caso a los tribunales. Logró que los jueces le dieran la razón a primera instancia, a pesar de que la otra parte llegó a presentar a varios testigos asegurando que el fallecido había sido el que había comprado el boleto ganador. La versión sin fisuras de la lotera decantó la balanza del lado de la nuera, aunque la suegra no se dio por vencida. El pleito llegó a la Audiencia Provincial, la cual ha vuelto a dar la razón a la agraciada, sin entrar a valorar el hecho de que pusiera el dinero a nombre de su pareja para seguir percibiendo una ayuda pública.

Ahora, la mujer a la que se refería como suegra, aunque no llegó nunca a casarse con su hijo, deberá devolverle los 92.798 euros, más intereses, además de hacer frente al pago de las costas judiciales. Un triunfo importante, pero que, según el círculo de la mujer, no compensa todo lo sufrido desde aquel 16 de abril de 2021 cuando resultó ser la máxima acertante del sorteo de Euromillones, ya que nadie logró clavar los cinco números y las dos estrellas. La combinación ganadora ese viernes fue 6, 11, 29, 40 y 48, y las estrellas fueron 5 y 8. Estuvo a un solo número de ganar 130 millones y, aunque se llevó un buen pellizco, ahora solo se conforma con que la vida no le vuelva a golpear. n