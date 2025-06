Qué comer en el Mallorca Live

La octava edición del Mallorca Live Festival ya está en el horno. Arranca este jueves en el recinto del antiguo Aquapark de Calvià, y se prolongará hasta el domingo, con un cartel encabezado por Massive Attack, Iggy Pop, Nathy Peluso, Bad Gyal, Rigoberta Bandini, Suede y Antònia Font. En total, más de 80 nombres repartidos por cinco escenarios.

Happening Market

Para reponer fuerzas entre concierto y concierto, el festival volverá a contar con su Happening Market, su espacio de artesanía y gastronomía con puestos de comida y food trucks. Una amplia variedad gastronómica con opciones vegetarianas, veganas, sin gluten y sin lactosa estarán disponibles en el mercado de la mano de Beewi Hot Dogs, Viandas de Salamanca, Urban Kebab, Don’t Cry for Me, Tan a Gustito, Wok on Fire, Hoi An, Indivisible, Wok on Fayah, Pumo, Creperia Vesquè, Fresanto y Malcriades. Estará presente el producto Km 0 en puestos como Can Company (con carne de razas autóctonas de Mallorca), L’Artista o Double Take, con hamburguesas estilo smash preparadas en coca de patata, el dulce tradicional de Valldemossa.

El Mallorca Live espera una afluencia de 20.000 personas diarias / Guillem Bosch

Producto local

El restaurante El Bandarra de Palma firmará la gastronomía en la zona VIP y el Grupo Portixol y Maca de Castro en la zona Premium.

La zona Premium del Mallorca Live Festival acogerá un evento muy especial este jueves a las 19.30 horas con la presentación de Macabite, el bocado más mallorquín, por parte de la chef Maca de Castro junto a Estrella Damm.