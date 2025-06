La orfandad

—Lo he decidido: festejo mi cumpleaños en casa con los vecinos —anuncia Pep.

—¿En serio? — pregunta Antonia.

—Este año quiero hacer algo diferente, especial— agrega pensativo con un aire de misterio, mirando hacia la ventana, la patilla de las gafas en la boca.

—Si es lo que quieres, me parece bien— concede Antonia—. Hagamos una lista. No podemos invitar a todos.

Pep se coloca las gafas y arrima una silla a la mesa del comedor. Abre un cuaderno, toma un lápiz.

—Tienes razón— responde.

Antonia desde la cocina resuelve con celeridad mientras calienta café y corta dos pedazos de ensaimada.

—Marquemos las red flags— avisa, moderna—. El maleducado del 4 A no viene, lo saludo en el ascensor y nunca responde. La prepotente del 2 C tampoco, pone la música alta y desde que se lo he dicho sube más el volumen.

—Menos mal que es mi cumpleaños y no el tuyo. Pensé que la lista la hacía yo— dice Pep riendo.

—Acuérdate que compartimos la casa— sigue Antonia con sus banderas rojas ya en la mesa saboreando el café.

—La vida compartimos, mi amor, la vida— suelta Pep sin mirarla con el tenedor pinchando la ensaimada.

Cae la tarde. La lista de Pep aumenta, se reduce con tachones, algunos vecinos hacen equilibrio en la cuerda floja. Antonia añade variables a sus banderas rojas intransigentes. Después de sopesar la conducta individual con la separación de residuos, el uso del agua, los olores corporales y el amor por las mascotas, ambos quedan satisfechos.

—Entonces invitamos a Myriam, la ciclista del 2 A, al peruano del 5 B, a Bea, la chica vegana del 1 D, y a Mariana, la nueva vecina, que acaba de llegar de Inca— enumera Pep.

Al otro día, Pep se cruza en el edificio con los invitados, todos aceptan con gusto, especialmente Mariana. «Los espero a las 13:00 este domingo», le dijo a cada uno.

Bebida variada en la nevera, la casa limpia, la música apropiada, comida gourmet. El domingo temprano Pep tiene todo controlado. Mariana toca el timbre a las 13:15, saluda a Pep con dos besos, le entrega una bolsa con un libro y acepta la copa de vino blanco que le sirve Antonia.

—¡Gracias por el regalo!— exclama Pep mientras rompe el envoltorio—. Me flipa Cortázar, un gran escritor. Leí Rayuela. Cuando era joven recitaba de memoria el capítulo 7.

—¡Sí, claro! — responde Mariana—. Es uno de mis autores favoritos. Este libro trae un cuento que se llama Casa tomada. Te encantará.

Brindan, conversan, llegan Bea y el peruano.

—¡Felicidades!—, dicen a coro, apenas Pep abre la puerta.

—Vine un poco cargada— avisa ella con una jarra de limonada con jengibre y una bolsa con un flan de avena.

—Traje una botella de pisco, Pep, preparo uno y brindamos— grita el peruano desde la cocina con la nevera abierta.

Pep y Antonia se miran contrariados, incómodos. Cuatro horas después llega Myriam con su bicicleta. Toca la puerta.

—Ay, Pep, se me ha hecho un poco tarde ¡Felicidades!

El cumpleaños sigue; los vecinos, alegres, vacían las botellas. Al rato Antonia y Pep esquivan la bicicleta de Myriam, abandonan sus vasos de pisco y se encierran en el balcón, lejos del humo del sahumerio que prendió Bea sin preguntar.

—Feliz cumpleaños, rey —dice Antonia mirando a la izquierda.

—Gracias, mi vida— devuelve Pep sin camiseta con la vista en cualquier parte.