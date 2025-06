Los jóvenes redescubren el despertador: la tendencia que arrasa, también en Mallorca

En un giro inesperado hacia lo retro, los jóvenes —especialmente los pertenecientes a la Generación Z— están desempolvando un objeto que parecía condenado al olvido: el despertador. La oleada de nostalgia no tiene que ver tanto con la estética vintage como con un movimiento de bienestar digital. La idea es clara: dejar el teléfono móvil fuera del dormitorio para dormir mejor y recuperar el control del tiempo.

La conversación ha estallado en redes sociales tras el vídeo de PereJFM, un creador de contenido mallorquín que compartió con sus seguidores un dilema que, hasta hace poco, parecía sacado de otra época: ¿qué despertador comprar? Pere mostraba, en el vídeo, una serie de opciones, desde modelos simples y económicos hasta auténticas piezas de diseño —y precio— que harían dudar a cualquiera.

Un comentario que resume el sentir general

Lo interesante no fue solo su reflexión, sino los comentarios que recibió. Uno de los más votados decía: "Justo estaba pensando lo mismo que tú, al final iré al Corte Inglés o a alguna relojería a escuchar las alarmas. Yo tenía uno en la era pre-móvil, super sencillo con un despertador estilo grillo que me iba de coña". Este tipo de respuestas revela que muchos están dando el mismo paso: reconectar con el descanso y desconectarse del móvil.

Pero no solo influencers están al frente de este movimiento. La actriz Úrsula Corberó confesó en el pódcast La Pija y La Quinqui que una de sus decisiones más drásticas había sido precisamente esa: "Me he comprado un despertador analógico y dejo el móvil fuera de la habitación", contaba entre risas. En su caso, el cambio formaba parte de un esfuerzo más amplio por reducir su dependencia digital: también eliminó todos los juegos de su teléfono.

Dormir mejor, vivir mejor

Aunque a primera vista pueda parecer una moda pasajera, detrás hay razones sólidas. Numerosos estudios han demostrado que la exposición a pantallas antes de dormir interfiere con la calidad del sueño. Además, el simple hecho de dormir con el móvil al lado incrementa la probabilidad de pasar más tiempo en redes sociales justo antes de cerrar los ojos —y a menudo, nada más abrirlos.

Este regreso al despertador se enmarca en un creciente interés de los jóvenes por prácticas que favorecen el autocuidado y la salud mental. En TikTok, YouTube e Instagram proliferan los contenidos que promueven la higiene del sueño, el minimalismo digital y los llamados dopamine detox. Lejos de ser un gesto nostálgico, poner un despertador en la mesita de noche se está convirtiendo en una declaración de intenciones.