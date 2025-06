Así es la moda bohemia romántica que llevaremos este verano

Una moda que mezcla libertad, delicadeza y un toque muy artesanal y, además, equilibra comodidad y elegancia aportando ese aire natural y relajado que tanto valoramos cuando buscamos vestir con estilo, sin estridencias.

Y sí, seguramente ya la habéis visto en pasarelas, revistas y redes… pero hoy quiero contárosla desde mi mirada, porque cuando una tendencia se instala con tanta naturalidad en el armario, es porque responde a un deseo muy real: el de sentirnos femeninas, auténticas y con un estilo que habla de nosotras sin necesidad de levantar la voz.

Lo hemos visto claramente en colecciones como la de Chloé, donde los vestidos largos, los flecos, los tonos empolvados y los tejidos vaporosos nos devuelven ese aire despreocupado pero muy cuidado, tan propio de la estética boho. Y no están solas. Isabel Marant, Zimmermann o incluso Charo Ruiz también apuestan por este estilo con una mirada contemporánea.

¿Qué encontraremos esta temporada? Mucho algodón, lino y gasa. Bordados artesanales, encajes, crochet, flecos, transparencias suaves y colores naturales que se integran con la piel y con el paisaje. Son prendas que invitan a moverse con libertad, a disfrutar de la vida al aire libre, pero con elegancia y una sensibilidad que me parece preciosa.

Me encanta esta tendencia porque no impone nada. No es rígida, ni efímera. Es más bien una manera de vestir con emoción, con raíces, con alma. Ya sea en un vestido largo para una cena especial o en una blusa de encaje para llevar con jeans, el estilo bohemio romántico tiene esa versatilidad que tanto valoramos cuando queremos estar cómodas pero impecables.

Y si os preguntáis cómo llevarla… mi consejo es que no lo penséis demasiado. Escoged una prenda que os emocione, que tenga textura, que os recuerde a un verano que fue bonito o a uno que está por venir. Y dejad que ella sola hable por vosotras.