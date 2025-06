Llega la selectividad más difícil e incierta: más competencial y con un solo modelo de examen para practicar

Muchos nervios –o como mínimo más de lo habitual– este año entre los estudiantes de bachillerato que se enfrentan a la selectividad 2025. El nuevo modelo de exámenes "más competenciales" se pondrá a prueba a partir de este martes en la mayoría de comunidades autónomas, mientras que en Catalunya las PAU serán los próximos días 11, 12 y 13 de junio. Unos 270.000 estudiantes de toda España se juegan pues su futuro entre esta semanay la próxima.

Los institutos catalanes hierven estos días con las clases de preparación de las PAU. Clases voluntarias –el curso hace días que terminó– pero que casi nadie quiere perderse. Se juegan mucho o, como mínimo, así lo viven. Y es que este año afrontan la selectividad con la incertidumbre de no saber exactamente con qué tipo de examen se encontrarán. El nuevo modelo de selectividad "más competencial" se dio a conocer -con poco nivel de detalle para malestar de los chavales- en octubre, con el curso ya empezado. Y, lo que llevan peor todos -alumnado y profesorado- es que en todo el año solo se les ha ofrecido un "modelo 0" por materia. Es decir, no han tenido la opción de practicar con exámenes anteriores, como históricamente se ha preparado la selectividad, ya que no existen exámenes anteriores. "No podemos practicar porque no tenemos nada para practicar. Estamos asumiendo", resumía Gerardo, resignado. "En primero [de Bachillerato] nos aseguraron que colgarían varias muestras y nos han facilitado un solo examen por materia; claro que estamos nerviosos y tenemos dudas que nadie sabe resolvernos", zanja Alba.

"Solo nos han dado un examen por materia para practicar; claro que estamos nerviosos y tenemos dudas que nadie sabe resolvernos" Alba

Si la cosa está así en asignaturas comunes, la situación es más delicada en aquellas optativas o de modalidad. Es lo que le pasa a Kore, un estudiante que se examinará de dibujo técnico aplicado a las artes. "No es el mismo dibujo técnico que se hace en el tecnológico y es la primera vez que entra esa asignatura aquí, en Catalunya, así que solo tenemos un único modelo de examen. No tenemos ni idea de cómo será el examen ni de qué hacer para sacar buena nota. porque no es solo aprobarlo, es ir a por nota, que es lo que necesito", señala preocupado.

El alumnado catalán jugará con cierta ventaja de última hora, ya que al hacer las PAU más tarde podrá ver los exámenes que sus compañeros del resto del Estado realizarán esta semana.

"Me temo que, en general, las notas de este año serán peores, a no ser que haya una orientación clara a los correctores para ser benévolos" Profesor de Historia

El profesorado comparte la inquietud del alumnado y tiene sus propias dudas sobre cómo preparar ahora las PAU. "El miedo que teníamos a principio de curso sigue ahí y no desaparecerá hasta que sepamos las notas. Aunque el temario no ha aumentado, ha disminuido la optatividad, así que la estrategia sí ha cambiado", plantea un profesor de Historia. Se refiere al hecho de que este año, por primera vez, el alumnado cuando se enfrente a los exámenes de cada materia ya no podrá elegir entre la opción A y la opción B. "Al perder optatividad, la estrategia que yo llevaba 20 años explicando al alumnado para sumar el máximo de puntos ya no sirve", añade este docente. A los alumnos se les ha acabado también la técnica de apostar por preparar bien una parte de la materia y relegar el resto. Este docente, como otros consultados, presiente que "las notas en general serán peores, a no ser que haya una orientación clara a los correctores de ser buenos". Una percepción que no solo se basa en la mayor dificultad por la desaparición de la optatividad, sino también en el hecho de que los exámenes competenciales requieren una mayor profundidad de los conocimientos.

Otra de las grandes novedades, la supresión de las lecturas obligatorias en las materias comunes –de las que se examina el conjunto del alumnado– de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Catalana y Literatura sí se dio a conocer a finales del curso pasado, tras el acuerdo del Departament d'Educació y el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). "Se propondrán textos breves alrededor de los cuales se harán preguntas de educación literaria que, de acuerdo con la orientación del currículum, estarán centradas en aspectos temáticos, tomando como base los tópicos literarios, de género literario, recursos literarios, etcétera", señalaba el documento oficial con las nuevas directrices para la selectividad de 2025 en estas materias. 'Nada' y 'La fundación' ya son historia. Como resume otra estudiante, "puede entrar un texto de literatura universal en el examen de literatura catalana". Porque, en el modelo competencial, de lo que se trata es de dominar los conocimientos para aplicarlos en contextos amplios.

"La parte del hecho literario es tan inmensa que te pueden sorprender con cualquier cosa" Profesora de Literatura Catalana

En Literatura castellana -la de modalidad, no la común, en la que no hay lecturas obligatorias- una de las principales novedades fue la eliminación del 'Romancero gitano' de Lorca de la lista de lecturas, "el autor más querido de la asignatura", lamentaba una docente, quien añadía que "prescindir de él muestra un desconocimiento profundo de la realidad de las aulas de secundaria".

Un docente de Lengua y Literatura Catalana confiesa que, ante la falta de tiempo para dar todo el temario, ha confiado en las explicaciones de las figuras retóricas que ha dado su colega de Lengua y Literatura Castellana porque "con dos horas a la semana era imposible explicarlo todo a fondo". Otra colega de la misma materia pero de otro instituto apunta que sí ha terminado el temario pero que "la parte del hecho literario es tan inmensa que te pueden sorprender con cualquier cosa". Pese a eso, asegura que el modelo que les han dado "parece asumible".

"Si en el primer examen se encuentran con algo que les descoloca, tienen que seguir jugando la final con los ánimos por el suelo" Profesor de Bachillerato

En Filosofía, la principal novedad es la incorporación de Martha Nussbaum (Nueva York, 1947) y su obra 'Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano', tras la más que razonable crítica por la falta de pensadoras entre la lista de autores de la asignatura; aunque al ser una filósofa contemporánea (al final del temario) algunos institutos lamentan que no han tenido tiempo de estudiarla en profundidad. La premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales entrará en el examen de Filosofía en lugar del clásico John Locke.

Los responsables de las PAU quitan hierro a la queja de alumnos y profesores por haber tenido que preparar la selectividad con un único ejemplo de nuevo examen por materia. Insisten en que las PAU son unas pruebas competenciales que se superan haciendo un buen bachillerato, no practicando un examen como si fuera la teórica del carnet de conducir o el First Certificate de inglés.

Estas explicaciones molestan e incluso ofenden a los afectados. "En tres días los estudiantes hacen entre cinco y ocho exámenes. Si en el primero, se encuentran con un modelo que no saben resolver, que les descoloca, tienen que seguir jugando la final pero con los ánimos por el suelo, y eso es muy difícil. Hay que tener en cuenta que en la selectividad el factor mental es muy importante", advierte otro profesor, que recuerda que el año pasado a una alumna de 9 le fue mal el primer examen y les costó mucho remontarla para que siguiera las pruebas con buen ánimo.