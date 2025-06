Los peligros de conducir “ordenadores con ruedas”

El uso de las pantallas de los coches puede causar distracciones a todos, incluso a los más experimentados con la tecnología, pero con los que “peor se llevan” con ella, como gente más mayor que no está acostumbrada a ellas, puede hacer que tengan que apartar la vista de la vía durante mucho más tiempo.

Es el caso de Juanita, una jubilada de 71 años de Bertamiráns que lleva una vida más “analógica”: “El móvil lo tengo para el WhatsApp y poco más, no uso el ordenador, pero tengo plenas facultades para conducir. Ahora tengo un coche antiguo, de hace 15 años, pero ¿qué pasará cuando se me estropee y tenga que comprar uno más reciente? Tener los botones del climatizador o de la radio al alcance de la mano es mucho mejor que tener que pelearme con una pantalla”, asegura.

Aunque no es para nada un caso generalizado, y ser mayor no significa llevarse mal con la tecnología, no todos se adaptan igual y, ante un sistema desconocido, las distracciones se multiplican. “Ahora mismo no hay mucho dónde elegir, no hay coches sin pantallas a menos que sea un modelo muy básico. Nos están dejando atrás en ese sentido”, finaliza.