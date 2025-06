Descubren una instalación "del revés" en el baño de un restaurante de Mallorca

La creadora de contenido mallorquina Marian Villalonga ha convertido un simple gesto cotidiano —lavarse las manos en el baño de un restaurante— en un vídeo surrealista. En las imágenes publicadas en su cuenta de TikTok, la joven muestra un grifo mal instalado, que funciona exactamente al revés de lo esperado: el agua sale al cerrar la maneta y se corta al abrirla.

El grifo viral de TikTok

“Mira lo que te digo: me pones a mí a instalar un grifo y te lo hago mejor”, bromea la autora en el vídeo, que ha acumulado cientos de reacciones. Usuarios de la red social no tardaron en unirse al humor absurdo de la situación, con frases como: “Es un primo de Mario Bros” o “¿Y si el resto de grifos son los que están mal?”.

La escena, grabada en un restaurante de Mallorca, ha despertado simpatía por lo surrealista del momento y por el tono desenfadado de la protagonista. Este tipo de contenidos, basados en la observación irónica de lo cotidiano, se ha convertido en una tendencia en plataformas como TikTok, donde los errores o situaciones insólitas se transforman rápidamente en material viral.

La creadora local se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a un estilo natural, sin filtros, en el que muestra su día a día en la isla, probando comida típica, compartiendo anécdotas y acercando las tradiciones mallorquinas a las nuevas generaciones. Este enfoque directo y desenfadado ha contribuido a consolidar una comunidad que valora tanto el humor como el contenido de proximidad.

Mallorca, escenario habitual de virales

Aunque no se ha revelado el nombre del restaurante donde ocurrió la escena del grifo, no es la primera vez que un local mallorquín se convierte en escenario de un fenómeno viral. En 2024, uno de los memes más populares en redes sociales fue protagonizado por Cristian Ventura en Can Picafort, un joven camarero andaluz que saluda a todo el mundo con un simpático “Con permiso, buenas tardes” mientras sirve bebidas. Su estilo y carisma lo llevaron a superar los 400.000 seguidores en TikTok y a hacerse viral también en Instagram.