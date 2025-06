"Se enrolló el uniforme en la mano, me golpeó y me llamo maricón"

Jorge Asensio tiene 23 años y no recuerda cuándo comenzaron los primeros insultos, las primeras vejaciones: el drama llamado bullying. Quizá porque era tan pequeño que ni tan siquiera era capaz de comprender aquellos comentarios hacía él como "tienes más pluma que un palomo cojo" o "pierdes aceite".

Este estudiante de un colegio público de Molina de Segura, en Murcia, siempre se sintió diferente. Era un buen estudiante, pero a veces podía más el miedo a ir a clase que la pasión por los libros. Ahora vive en Madrid terminando Comunicación Audiovisual y se siente más libre que nunca. Quiere contar su historia para que sirva a los que aún creen que no tienen salida.

Su primera paliza fue a los once años, cuando ni siquiera había descubierto qué quería ser en la vida, pero sí lo que significa la palabra miedo. "Creo que fue ahí cuando fui consciente por primera vez de lo que me iba a tocar vivir. Y empecé a tener desasosiego", explica Jorge.

"Debí cabrear, no sé por qué, a un chico de tercero de la ESO. Me pegó en el patio, me arrastró, y con el uniforme que llevábamos entonces, enrollado en la mano, me golpeó y me dijo maricón. Me pegó hasta que mis gafas acabaron en el suelo. Una vez tras otra", relata.

Ir al colegio cada día para un niño de tan solo once años era una tortura sabiendo que te esperan allí. "Era insoportable. Yo, como cualquier adolescente, me gustaba ir a clase. Pero llegó la época fea. Nadie te hacía caso de lo que te hacían pasar. Tuve problemas con profesores. También existe el bullying dentro de las aulas. Aún recuerdo a una profesora que me dijo, por llevar una cinta en el pelo cuando me estaba creciendo el flequillo: ‘Tu sexualidad la vives abiertamente, pero en clase intenta comportarte como un niño normal’", puntualiza. Añade que "por supuesto, acudimos a la consejería de Educación, pero allí nadie hacía nada. Mi madre siempre me decía ‘corre y díselo a un adulto’, lo había hecho tantas veces y nadie había hecho nunca nada...Hacían caso omiso y no tomaban medidas".

Delante de su madre

Una noche, Jorge y su madre decidieron acompañar a unas vecinas. Él tendría 16 años. A los chavales poco les importó que estuviera su madre delante. Su madre tuvo que coger a uno de ellos por la ‘pechera’ para parar la agresión. "Pensaba que no iba a sentirme mal contando esta parte, pero no es así", narra emocionado Jorge.

Muchas personas que han sufrido bullying se preguntan por qué les ha tocado a ellos. Eso mismo le ocurrió a este joven, que en aquella época recuerda no entender la situación por la cual estaba pasando.

"Estaba muy confuso, preguntándome: ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que ser distinto a los demás y tenían que ser tan crueles conmigo? Ahí yo tenía novia de tapadera, todo era muy duro", rememora.

Hay quienes asocian el acoso escolar únicamente con lo físico, pero muchas veces es profundo, casi invisible: la exclusión, la indiferencia y el desprecio. El acoso toma muchas formas de vida... "Me hizo bastante más daño el vacío que el daño que las agresiones que haya podido sufrir", señala.

La etapa de los vestuarios

Jorge narra que la etapa de los vestuarios, como llama a las clases de deporte en el colegio, fue una época durísima debido a los compañeros con poco tacto: "La etapa del vestuario ha sido uno de los mayores traumas, y la gente no entiende que no quieres acostarte con todo el mundo y que solo tienes 15 años. Si no hubiera sido por mis amigas me hubiera dejado los estudios: Clara, Rocío, Ángela, Alejandra y Elena. Mis amigas me hacían de pantalla.

"No quiero llorar hoy. Pero si volviese atrás, a mi yo del pasado, le diría que me siento muy orgulloso de él. Que siga su camino, que lo está haciendo muy bien, que aunque el miedo nunca se va, va a conseguir todo lo que se proponga". ¿Por qué quiero ahora hacer visible mi caso? Para concienciar a la gente: tolerancia cero al bullying", concluye este joven murciano.