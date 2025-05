El bell i complex ofici de la pagesia (I)

Una de les formatgeries de creació recent a Mallorca és Fet a Son Garrova. Tenen un bon assortiment de formatge, tots ben bons. Si podeu, tastau-los!

En Pedro Soler s’encarrega d’elaborar-lo. S’inicià en aquest ofici artesà fa una dècada, l’hivern de 2015, i reconeix que de tot d’una no li va anar bé perquè la llet no va quallar. No es va desanimar per aquest fet perquè s’autodefineix com a curiós. Per això, tot d’una es va capficar per tenir informació sobre els fonaments més bàsics per fer un bon formatge.

Soler apunta que a Mallorca no hi ha una tradició tan generalitzada d’elaborar formatge com la de fer sobrassada i botifarró. «Tot i que a mi no em va anar bé la primera vegada, un formatge fresc (que a Mallorca coneixem com a formatge tendre), realment és molt bo de fer. Allò complex és fer-ne de curat. Me’n record que em faig fer una pregunta: Com és possible que, amb uns mateixos ingredients (bàsicament llet, ferments i quall), es puguin fer formatges tan diferents com el menorquí, el camembert, el manxego, el gorgonzola o el formatge de cabra en rotlle? La resposta és que el resultat varia segons la temperatura, el temps de repòs i els ferments que s’hi afegeixen.

Tot va començar com un entreteniment, però com que cada vegada en feia de més bons, va començar a augmentar-ne el nombre de peces i d’animals: «Passàrem de tenir una cabreta a cinc, després en foren vint, i avui dia tenim una guarda de 500 animals, entre cabres i ovelles».

Tot i que inicialment varen començar amb cabra mallorquina, finalment s’han decantat per dues races concretes: la saanen i, sobretot, la murcianogranadina. «Amb el temps, hem vist que la murcianogranadina s’adequa més al que volem: s’adapta a la calor, té una llet amb un alt contingut de proteïna i no té un gust tan ressaltat de cabra, de manera que aconseguim fer un formatge amb les qualitats de la llet de cabra, però sense aquell gust i aquella olor tan intensos». Avui dia tenen unes 300 cabretes (algunes encara no produeixen perquè són joves), i d’aquí a uns mesos n’incorporaran 150 més. A final d’any fan comptes tenir unes 400 cabretes seleccionades, que se sumen a les 200 ovelles de raça assaf, que són grosses i, alhora, molt lleteres.

A més a més, també usen la llet de Miquel, un ramader de Biniali. Pedro Soler explica que la seva és una història molt comuna en el sector primari de l’illa i que no per això deixa de ser terrible: «En Miquel, aquest pagès de Biniali, va tenir una explotació intensiva de truges que produïa porcelles per al mercat mallorquí. Amb la covid, la venda de porcelles se’n va anar en orris (molt més que les altres carns), ja que a Mallorca sempre hem identificat la porcella per fer un dia de festa i de reunió familiar. Va superar aquesta crisi com solem fer sempre en aquest sector, amb 14 hores de feina de dilluns a diumenge, i després va invertir en cabres lleteres. En va arribar a tenir una guarda de 400. L’empresa Prilac li comprava la llet per fer formatge de cabra, però Prilac va ser adquirida per una productora d’ous i va deixar de fer formatge per dedicar-se a pasteuritzar ous. Avisaren en Miquel una setmana abans que deixarien de comprar-li la llet. Quan per casualitat ens vàrem conèixer, en Miquel ja tenia les cabres sense producció, però a Fet a Son Garrova vàrem decidir que ens havíem de donar una mà perquè la seva llet és, com a mínim, de la mateixa qualitat que la nostra. Ara devers el 20% de la nostra producció de llet de cabra prové d’aquest productor». La setmana vinent, conclourem l’article.