Pediatras intensivistas: "Cada año pasan unos 15.000 niños por las ucis de toda España"

El Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) acoge desde este jueves y hasta el sábado el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP), en el que participarán unos 350 sanitarios de todas las ucis pediátricas de España. El presidente de la SECIP, Ramón Hernández, y el jefe de la uci de Sant Joan de Déu, Francisco José Cambra, conversan con EL PERIÓDICO acerca de una especialidad cada vez más en auge.

¿Qué reclama la SECIP?

Ramón Hernández (RH): Venimos a reivindicar nuestra especialidad porque ejercemos la medicina intensiva pediátrica, siendo pediatras y con formación en intensivos, con una acreditación otorgada por nuestra propia sociedad científica, la SECIP. Pero después de 50 años del nacimiento de nuestra sociedad, en España todavía no hay un reconocimiento oficial del Ministerio de Sanidad de nuestra especialidad como intensivistas pediátricos.

¿Cuántos niños pasan por las ucis españolas al año?

RH: Unos 15.000 en las diferentes unidades del país. Somos unidades esenciales para muchos otros servicios del hospital. Sin ucis pediátricas, no habría cirugías complejas, no habría trasplantes de órganos. No habría posibilidad de sacar a pacientes poli-traumatizados de diferentes tipos de accidentes.

¿Qué supone que esta especialidad no tenga un reconocimiento oficial?

RH: Pues por ejemplo, cuando se jubila un intensivista pediátrico, en principio queda libre una plaza de pediatra a la que cualquier pediatra puede optar.

¿Debería haber una especialidad entonces al margen de pediatría?

RH: Cuando salen las plazas de especialistas en el MIR, pediatría aparece como "pediatría y sus áreas específicas". Y esas áreas específicas son lo que no están reglamentadas. Hace unos años salió una reglamentación para acreditar las áreas de capacitación específica. Pedimos que, dentro de estas, se incluya la medicina intensiva pediátrica.

Queremos que el Ministerio de Sanidad otorgue un reconocimiento oficial a la especialidad de cuidados intensivos pediátricos, que aún no existe

¿Con eso sería suficiente?

RH: Sí. Sería suficiente para que, cuando un pediatra intensivista se jubile, esa plaza sea ocupada por otro pediatra con la misma formación y que se dedique justamente a eso: a atender a pacientes críticos.

¿Cuál es la importancia de los cuidados intensivos pediátricos?

RH: Las ucis pediátricas son un punto clave de los hospitales porque ahí convergen todos los pacientes críticos. Antes mencionaba la cirugía compleja y los transplantes, pero también tratamos las cirugías malformativas, las cirugías cardíacas, la neurocirugía, etcétera. Todos esos tipos de cirugía compleja requieren unos cuidados post-operatorios más o menos prolongados dentro de una uci pediátrica. Sin estas ucis, serían inviables.

¿Qué más pacientes requieren de ucis pediátricas?

RH: Los pacientes con infecciones graves, por ejemplo, también necesitan cuidados en una uci pediátrica. O cualquier paciente que requiera de un soporte respiratorio, que sustituya su función respiratoria con ventilación mecánica, por ejemplo. El soporte ECMO —la oxigenación por membranas extracorpóreas—, que muchos pacientes críticos la están requiriendo, necesita de una uci pediátrica. La disfunción de diferentes órganos, como el hígado o los riñones, también requiere de unidades como estas, donde suplimos las funciones de órganos vitales cuando estos no se encuentran aptos en el paciente. Por eso insisto en que es un punto central, en el que convergen los otros servicios pediátricos del hospital para sacar las situaciones más complejas, más críticas. Es un servicio, además, transversal a la patología médica y a la patología quirúrgica.

Las ucis pediátricas son un punto clave de los hospitales porque ahí convergen todos los pacientes críticos. Las cirugías complejas serían inviables sin ellas

¿Cuáles son los principales motivos por los que los niños van a una uci?

Francisco José Cambra (FJC): Depende de los hospitales donde estén ubicadas esas ucis. En los centros donde hay cirugía compleja —como la cardíaca, la del sistema nervioso central, la traumatológica—, muchos de estos niños requieren de un post-operatorio muy cuidado, lo que remarcaba Ramón hace un momento. Aproximadamente la mitad del trabajo que desarrollan estas ucis es para atender a pacientes post-quirúrgicos, que pueden ser enfermos oncológicos, niños que han pasado cirugías de malformaciones cardíacas, etcétera. Y luego estarían todos los enfermos médicos, de tipo médico no quirúrgico, que aproximadamente en nuestra unidad de Sant Joan de Déu es la mitad de los pacientes.

¿Quiénes son estos pacientes?

FJC: Niños que tienen una infección. O pacientes oncológicos, por ejemplo, que cuando tienen una infección deben ingresar en cuidados intensivos. También pacientes respiratorios: en la época en invierno es muy frecuente que haya quien requiera de un soporte respiratorio. Y cada vez más tenemos pacientes crónicos: esos que sobreviven a enfermedades muy graves, a malformaciones muy graves, que hemos conseguido cronificar. Pero, aunque su vida se alargue, siguen siendo niños muy frágiles que, ante descompensaciones, requieren de un ingreso en cuidados intensivos durante unos días.

Quiere decir que ahora tienen más pacientes crónicos complejos.

FJC: Sí. El paciente crónico complejo es un paciente que hace unos años no teníamos y hoy en día es una realidad. Son supervivientes de las ucis desde recién nacidos. Tienen enfermedades cardíacas u oncológicas que se consiguen cronificar. A lo mejor no consigues la curación completa, pero sí una buena estabilidad y un aumento de su pronóstico vital. Pero, eso sí, dentro de una fragilidad que requiere del apoyo de cuidados intensivos de manera periódica.

RH: Digamos que a la patología aguda que siempre hemos tenido, se han sumado recientemente pacientes que requieren periódicamente de una vigilancia o una estancia intensiva porque se reagudiza una enfermedad que ya es crónica. Pacientes con enfermedades que antes eran letales, que fallecían con muy pocos años o incluso en periodos neonatales, actualmente tienen una supervivencia mucho más prolongada y nosotros les otorgamos el soporte que van necesitando a lo largo del tiempo.

Cada vez tenemos más pacientes crónicos complejos: niños con enfermedades antes letales tienen ahora una supervivencia mayor y nosotros les otorgamos el soporte necesario

¿Por qué se celebra el Congreso en San Joan de Déu este año?

FJC: Cada año se celebra en una ciudad diferente. Es un honor para nosotros que sea en Sant Joan de Déu este año, pero también debo decir que la junta local organizadora de este Congreso está formada por las tres ucis que hay en Barcelona: la nuestra, la del Hospital de Sant Pau y la del Hospital Vall d'Hebron. Estas tres ucis nos unimos para organizar este Congreso junto con la Junta Nacional que preside Ramón.

Sant Joan de Déu tiene la uci pediátrica más grande de España.

FJC: Sí, en cuanto a capacidad es la uci más grande: tiene 24 camas que pueden pasar a 28. Tenemos unos 1.500 ingresos anuales. La mitad de ellos son quirúrgicos —lo que decíamos antes— y la otra mitad, pacientes médicos. No quiere decir que seamos la mejor uci de España, hay ucis muy buenas con menos capacidad. Sí que somos una de las más nuevas. Hace cinco años que la hemos remodelado y tiene habitaciones individuales para todos los pacientes. Los padres están las 24 horas y pueden dormir en la habitación, que es algo que se está intentando hacer en todas las ucis que se van remodelando, ya que casi todas son de los años 70 u 80.

RH: También quiero decir que el tamaño de las ucis pediátricas depende un poco de la población a la que abastece. En mi caso, por ejemplo, que soy el responsable de la uci pediátrica de Badajoz, esta es la única que hay en Extremadura. Tenemos nueve camas y damos cobertura a toda la población infantil de Extremadura sin problema.

El Hospital Sant Joan de Déu tiene la uci más grande de toda España y también la más nueva

En todo caso, son ucis más humanizadas.

RH: Sí, ahora está muy de moda la humanización de las ucis, también en adultos, pero los pediatras hemos sido los pioneros en eso, quizás por el tipo de paciente que tenemos. Vemos a las familias cómo sufren con los pacientes y por eso llevamos años hablando de esto y tratando de hacerlo cada vez mejor.

¿Y la tecnología?

RH: La uci siempre ha sido un poco punta de lanza tecnológica en los hospitales. Los sistemas de ventilación mecánica, de oxigenación o de soporte hemodinámico más complejos siempre están en nuestras unidades, porque es donde deben estar: es donde los pacientes lo van a necesitar.