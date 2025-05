Rafa Martínez, cocinero: "Ca’n Nofre, aparte de restaurante, es casi una labor social, porque los referentes van desapareciendo”

Relevar a Cati Munar y a su hijo, Llorenç Ramis, al frente de Ca’n Nofre supone para Rafa Martínez “una responsabilidad” y heredar un recetario que no le es ajeno en absoluto, ya que aprendió de muy joven de mestre Tomeu Esteva y de otros cocineros de esa generación. Su trayectoria está muy ligada a Es Canyís y La Fonda de Sóller, donde también ofrecía cocina tradicional.

¿Qué supone hacerse cargo de Ca’n Nofre?

Una responsabilidad. También creo que aparte de restaurante, esto es casi una labor social, porque en el barrio ya no hay referentes, prácticamente van desapareciendo, incluso en Palma. Y es una responsabilidad, por todo lo que se ha hecho antes y por lo que se tiene que conservar.

Es verdad que cada vez cuesta más encontrar sitios en Palma donde se haga una comida tradicional mallorquina.

Es muy complicado, sí. Y la mayor complicación también para nosotros va a ser mantener todo esto a unos precios populares. Tú vas a Can Joan de s’Aigo y hay cola, porque cada vez es más complicado encontrar esa fórmula de tradición, buena calidad y un precio adecuado.

Rafa Martínez lleva tres meses al frente de Ca'n Nofre. / B. Ramon

Comenta que este restaurante siempre ha estado en manos de cocineros...

La tradición aquí siempre, desde que estaban los abuelos, es que el cocinero era el dueño. El abuelo, Nofre Munar, ya era el cocinero, Lorenzo fue, digamos, el sucesor del señor Nofre y también era cocinero. El hijo de Cati [Munar] también era cocinero. Y ahora me toca a mí. Ahora soy yo el que, digamos, llevo el mando, el ritmo y también soy cocinero. Es decir, la base fundamental de aquí es la cocina, sí.

Cada vez es más complicado encontrar esa fórmula de tradición, buena calidad y un precio adecuado"

¿Y cómo la definiría?

Cocina mallorquina con producto mallorquín. No al 100%, pero prácticamente un 80%. Nos nutrimos de un proveedor de Mercapalma e intentamos que sea lo más mallorquín posible, porque, claro, los márgenes y los precios también te marcan… A lo mejor hay un producto que es inaccesible para un menú de 23 euros con todo incluido. En eso también tenemos que tener mucho cuidado. La responsabilidad no solo es hacer esto, sino mantenerlo en el tiempo. Es lo más importante.

¿También ha heredado el recetario de Ca’n Nofre?

Sí, las recetas de Ca’n Nofre son las mismas. Menos Cati, todo el personal es el mismo, que lleva 20 años, 15 años... Todo el mundo se ha querido quedar. Y yo he encantado, más hoy en día que la gente va cambiando de un lugar a otro. Aquí el personal lleva muchísimos años. Lo digo porque hay sitios en que la política es "vamos a echarlos a todos". Aquí no. Nuestra política es respeto vital para el personal.

Y ese recetario, ¿ha implicado cambiar algo en su forma de cocinar?

No, en absoluto. Yo empecé con toda la generación que le enseñó a Cati. Soy prácticamente hijo de mestre Tomeu Esteva, de los fundadores del Bahía Mediterráneo, de La Alhambra... Empecé con 14 años en Son Vida, cuando prácticamente habían cambiado las cocinas de carbón. Son muchos años. Ahora lo cuento y da miedo todo el cambio que ha habido.

¿Cuál es el plato estrella?

Yo creo que el plato estrella de Ca’n Nofre es el frit mallorquí. El frit y las sopes mallorquines, el bollit y la fava parada... Hay tantos, pero hay siete u ocho que lo definen muy bien. Las berenjenas rellenas, las croquetas de pollo... Al final, es un recetario muy sencillo, pero un recetario tiene que ser de mucha calidad.

La materia prima es fundamental...

La materia prima tiene que ser de primera calidad, de primer orden. Nosotros también, aparte, hacemos una pequeña vitrina con exposiciones, algo que se hacía en los años 70-80. Nosotros lo hemos recuperado porque se estaba perdiendo. Es importante que el cliente venga y, si no quiere el menú, pueda elegir pescado o una carne de plancha. Volver un poco a los orígenes es necesario. Y es un poco lo que es Ca’n Nofre.

Cada día, a las siete de la mañana, estoy en el mercado de l’Olivar y a las siete y media ya estoy en la cocina"

¿Qué cocineros le han marcado?

A mí me ha marcado mucho mestre Tomeu Esteva. Me ha marcado mucho profesionalmente toda la familia de Es Canyís, el Hotel Son Vida, Toni Pinya… Profesionalmente me ha marcado prácticamente cada sitio por el que he ido pasando, cada jefe de cocina, y sería un poquito cruel no acordarme de todos. Can Mateu, Rancho Picadero, el mismísimo fundador de Marriott, en la parte empresarial, aprendí muchísimo de él, Luis Irizar, Fernando Bárcena… Hay tantos y tantos con los que he tenido la suerte, porque es una suerte, de poder colaborar. Es una generación que ya no existe pero que te marca mucho en responsabilidad.

¿Se encarga a diario de ir a buscar el género?

Cada día, a las siete de la mañana, estoy en el mercado de l’Olivar y a las siete y media ya estoy aquí preparando la cocina, hasta la una, que es cuando yo salgo fuera porque considero que el propietario tiene que estar fuera para testar todo lo que está haciendo y ver si realmente el cliente está feliz. Yo antes no le daba importancia a eso, pero ahora sí. Aunque es agotador, también lo digo.

Eso es muy de vieja escuela...

Es de vieja escuela, sí. Antiguamente era así. Estabas en la cocina y luego, a la hora de comer, estabas fuera y y sabías lo que había pasado dentro y fuera. Al final, cocina y sala es un todo.

Dice que es agotador y lleva muchos años metido en hostelería...

Sí, pero es mi pasión, claro. Yo al haber empezado tan pronto, no sé hacer otra cosa. Yo estoy aquí y ahora soy feliz, es mi sitio. Cada uno sabe dónde está su sitio. Lo va aprendiendo.

¿En su caso hay relevo generacional?

Tampoco. Cuando se acabe, se acaba. Al final, la vida hay que aprovecharla y vivir el momento y seguramente le tocará a alguien tener que llevarlo. Aparte, yo no quiero ser trascendental en la vida. Yo paso por aquí para hacerlo lo mejor posible, que la gente sea feliz… Como soy de Sóller, he visto el tren de Sóller cuando no iba nadie en él, cuando estuvo a punto de desaparecer, lo viví. Al final tenemos la responsabilidad de que todo se mantenga, sobre todo las tradiciones y la cultura. La gastronomía forma parte de la cultura, y, bueno, seguramente vendrá otro y lo hará mucho mejor, porque nosotros vamos evolucionando también.