El equipo médico de El Hierro, después del vuelco del cayuco: "Hemos llorado como nunca. La imagen en el muelle era dantesca"

El Hierro amaneció sumido en la conmoción tras el vuelco de un cayuco a escasos metros del muelle de La Restinga. A bordo viajaban 152 personas, entre ellas 29 menores. El accidente dejó siete víctimas mortales: cuatro mujeres y tres niñas. Además, 14 personas fueron atendidas por los equipos sanitarios de la isla. El director médico de El Hierro, Luis González, quien encabezó el operativo de atención, no olvida las miradas perdidas ni los cuerpos exhaustos de quienes lograron sobrevivir a la travesía. «Hemos llorado como nunca. No se puede normalizar esta angustia», lamenta.

El médico responsable del equipo patera que se encontraba en el muelle apenas necesitó palabras. Llamó a Luis González y dijo: «Manda refuerzos. Ha volcado un cayuco». Al llegar a La Restinga, González supo de inmediato que aquello no era una emergencia cualquiera. «Había mucha gente corriendo de un lado para otro. Ropa y material tirado por el suelo. Muchos niños con sus madres. La imagen en el muelle era dantesca», recuerda. Lo primero que hizo fue asistir a una adolescente de 16 que había sufrido un ahogamiento incompleto pero, pese al esfuerzo del equipo sanitario, no lograron salvarle la vida. No hubo tiempo para el duelo. El equipo tuvo que recomponerse y seguir atendiendo al resto de niños y mujeres que aún necesitaban ayuda médica.

Torres recuerda que tragedias como la de La Restinga «ocurren muchas veces en alta mar pero nadie lo ve»

Durante varios minutos que se hicieron eternos, los equipos de rescate buscaron a una niña desaparecida. Finalmente, su cuerpo apareció en el agua. «Yo estaba con la madre en ese momento. La buscaba desesperada, como loca. Cuando vio el cuerpo, la identificó de inmediato y se derrumbó. Pero enseguida se recompuso y, entre lágrimas, dijo que tenía otro hijo y que debía seguir adelante por él», relata el director médico de la isla, quien admite que tanto él como su equipo han necesitado apoyo psicológico para afrontar una tragedia de semejante magnitud. «Si no sientes este dolor al vivir algo así, es que no eres humano», sentencia.

El testimonio de González evidencia la crudeza de las primeras horas tras el naufragio: cuerpos al borde del colapso y menores en estado crítico. Una escena que también marcó al presidente canario, Fernando Clavijo, presente en la isla por motivos de agenda y testigo directo de la tragedia. Ayer, antes del minuto de silencio celebrado ante las sedes de Presidencia del Gobierno, Clavijo no dudó en calificar la jornada como «el peor día» de su vida política. La magnitud del suceso, que llevó al Cabildo herreño a decretar dos días de luto oficial, dejó una profunda huella entre los equipos de emergencia y los cuerpos de seguridad, que, en palabras del propio presidente, se enfrentaron a «una situación desoladora».

Rego pide una «reflexión colectiva» y llama a revisar las políticas migratorias de la Unión Europea

Desde El Hierro, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió «una reflexión colectiva como sociedad» y emplazó a abordar con urgencia las fallas estructurales de las políticas migratorias europeas. Su visita a la isla coincidió con el incidente, lo que le permitió comprobar de primera mano la magnitud del drama migratorio que vive Canarias. «Tuvimos la oportunidad de acercarnos al muelle. Es una tragedia terrible y dolorosísima», declaró la ministra. «Nos obliga a poner el foco en las políticas migratorias de Europa y que afectan particularmente a nuestro país. Es importante que abordemos la posibilidad de habilitar vías legales y seguras, para que ninguna persona tenga que jugarse la vida en el mar». Rego expresó su solidaridad con las personas afectadas y elogió la labor de los cuerpos de seguridad del Estado, las autoridades locales y Salvamento Marítimo.

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó de «tremendas» las imágenes del naufragio, pero advirtió que son tragedias «que ocurren muchas veces en alta mar pero nadie lo ve». «Muchos mueren en ese trayecto en el que intentan conseguir una vida mejor y terminan incluso llegando al continente americano cuando quieren ir a Canarias para estar en Europa», explicó Torres en una entrevista en TVE.