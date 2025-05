De Mallorca al mundo: las zapatillas que convencen a podólogos, royals y estrellas de Hollywood

En un mundo acelerado, donde muchas veces compramos sin pensar y nos acostumbramos a lo incómodo, elegir bien se vuelve un acto poderoso. Yuccs nace precisamente de esa pausa: de la decisión de caminar diferente. Sin grandes logotipos ni modas pasajeras, esta marca española ha conquistado a quienes valoran la autenticidad, desde figuras como Richard Gere, el rey Felipe VI o Iker Casillas, hasta profesionales de la podología que avalan su confort. Porque cuando eliges con calma, sin prisas y con conciencia, descubres que lo verdaderamente importante no es seguir el ritmo de todos, sino encontrar el tuyo caminando con comodidad, propósito y estilo.

Esta marca española ha conquistado a quienes valoran la autenticidad. / Yuccs

7 años marcando el paso

Han pasado siete años desde que Yuccs decidió marcar su propio camino. No fue el más fácil ni el más rápido, pero sí el más honesto. Apostar por lo natural, por lo local, por la comodidad real y por un diseño que no caduca, ha convertido cada paso en una declaración de principios. Hoy, más que un aniversario, celebran una forma distinta de caminar por la vida: sin prisas, sin ruido, pero con un rumbo claro. Porque cuando lo haces bien, no necesitas correr para llegar lejos.

Yuccs apuesta por lo natural, por lo local, por la comodidad real y por un diseño que no caduca. / Yuccs

Novedades para la temporada primavera-verano

Para esta nueva colección, Yuccs presenta sus propuestas más refrescantes hasta la fecha. Las zapatillas de lino regresan en nuevos colores luminosos, ideales para dar un toque vibrante a cualquier look. Además, debuta la nueva Linen Circular Up, con una plataforma discreta y versátil que eleva la estética y la pisada. Y para quienes no paran, llega una versión renovada de su exitosa línea Runner: Bamboo Runner Pro, ahora aún más ligera y funcional, lista para acompañarte desde el paseo matutino hasta la última cita del día.

Para esta nueva colección, Yuccs presenta sus propuestas más refrescantes hasta la fecha. / Yuccs

Empieza a caminar distinto: este aniversario puede ser tu punto de partida

Siete años después, Yuccs sigue apostando por una forma de caminar más consciente, cómoda y natural. Y ahora quiere invitarte a dar ese primer paso. Hasta el 1 de junio, disfruta de 25 euros de descuento en un par de zapatillas, o 60 euros si eliges dos. Y como todo cambio merece celebrarse, cada día en su web encontrarás pequeñas sorpresas pensadas para acompañarte en esta nueva forma de moverte por la vida.