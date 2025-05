Lo triste, la ira, lo bello

Catalina se levantó con la certeza de estar sola en ese hogar lúgubre y sin alma en el que vive con Pere y sus hijos, Lluc y Aina. Se vistió con lo primero que encontró, se recogió el pelo en un rodete perfecto, bajó a la calle fría y vacía, caminó contra el viento unos metros y apenas sonrió cuando el sol de la mañana le acarició la cara mientras temblaba.

Las tazas del desayuno sucias, las camas revueltas y la ropa tirada por todos lados pueden esperar, pensó, cuando encendió el primero de los cigarrillos del día que el médico le prohibió hace seis meses.

Catalina buscó refugio en el calorcito de una esquina con edificios antiguos y grises, una calle estrecha que más adelante da una vuelta hasta el mar calmo sin olas, como ella quisiera estar en esta mañana de derrumbe.

«Me separo», disparó por WhatsApp a Estel apenas se sentó en el bordillo de la acera, las rodillas contra el cuerpo, el teléfono sostenido en el aire, envuelto en una leve nube de humo. Catalina adornó su mensaje definitivo con caritas tristes, corazones partidos, caritas llorosas.

¡Qué hace, Estel!, ¡qué hace!, soltó al aire, al borde del colapso, negando con la cabeza, y entonces envió el mismo mensaje a un grupo de amigas.

«¿No te habías separado hace un año?», al fin respondió Estel medio despistada con una carita de duda desde Dinamarca.

«Estamos separados, pero viviendo juntos. Pere y yo tenemos empleo a tiempo completo, a veces trabajamos los domingos, pero ni mi nómina ni la suya alcanzan para alquilar un piso de una habitación en una tercera planta sin ascensor. Mallorca se ha vuelto más injusta. Hace tiempo que un salario no garantiza un alquiler digno. Así de claro. Entonces acordamos esperar un poco para que nadie quede en la calle. Pero estamos hartos: no nos aguantamos más», sentenció Catalina con caritas de fastidio y el segundo cigarrillo entre los dedos.

«¿Y qué harás, Cata?», preguntó María en el grupo desde Portugal, mientras programa las películas de su próximo festival de cine.

«Me voy a Asturias, cachorra. Lo que se estila en Mallorca. Es la última moda dejar tu tierra de alquileres astronómicos y sueldos por el suelo», devolvió Catalina sin anestesia. «Dos amigas vendieron sus pisos de Palma y se instalaron allá con sus hijos. Puedo alquilar algo y más adelante veré de comprar un terreno. Lo bueno es que tengo un trabajo remoto, no importa donde resida», añadió con la carita que guiña el ojo.

«¡Agradecé que en Mallorca no hay inflación!», entró enseguida el WhatsApp de Celeste desde Argentina. «Acá sigue todo muy difícil, pero pronto estreno mi casa nueva», avisó con tres caritas sonrientes y una foto de su hija regando plantas y cosechando frutas.

«Yaaa…Celeste, tú siempre con la inflación. Pero despabila, tía, la cesta de la compra está por las nubes . Ahhh… ¡Qué guapa está Ludmi! Felicitaciones por la casa», respondió Catalina con una foto de Lluc y Aina y emojis de besos.

De repente apareció en el grupo una cara de gatito, una mano que saluda. «Perdón amigas…Estaba dando consejos sobre economía financiera en mis redes», se justificó Estefi desde Londres. «Cata tiene razón. La isla está imposible. Mi hermana vivía con su novio en Inca y se pelearon. Volvió a casa de mis padres con 35 años», agregó.

«Cata, ¿quieres hundirte más, pero de manera bella? ¿Has leído Ya no de la poeta uruguaya Idea Vilariño?», preguntó María.

«No lo he leído, pero pásalo», contestó Catalina con el mono que se cubre la cara y el tercer cigarrillo entre los dedos. «Comparto la última parte. ¡Abrazo y fuerza!», alentó María con un puño cerrado.

«Ya no soy más que yo para siempre/ y tú ya no serás para mí más que tú/ Ya no estás en un día futuro/ no sabré dónde vives con quién ni si te acuerdas/ No me abrazarás nunca como esa noche nunca / No volveré a tocarte/ No te veré morir».