“La guerra ha terminado”: Núria Jordà celebra comerse su primera pizza en Mallorca tras años de lucha contra la disfagia

“La guerra ha terminado”: con esta frase contundente, esperanzadora y cargada de emoción, Núria Jordà ha compartido con sus seguidores un vídeo que ha sido celebrado como una auténtica victoria colectiva: su primer bocado de pizza después de años conviviendo con disfagia, una enfermedad que dificulta el proceso de tragar alimentos y líquidos. Y lo ha hecho desde Mallorca, donde pasa unas vacaciones con amigas, en localizaciones de la isla como el Port d'Andratx o Calvià.

Con más de 300.000 seguidores en redes sociales, Núria se ha convertido en una figura clave en la visibilización de la disfagia y de los duros tratamientos de rehabilitación neurológica a los que se ha sometido desde que la enfermedad se manifestó a los 21 años. Hasta ahora, sus publicaciones mostraban una realidad muy diferente: vasos llenos de líquidos espesados con polvos especiales, incluso durante noches de fiesta, y reflexiones sobre cómo su juventud no se parecía en nada a la de otras chicas de su edad.

“Estoy mucho mejor”

Pero esta vez, sus stories e imágenes en Instagram narran otro capítulo. Hamburguesas, pizza y momentos de felicidad compartida con amigas. Aunque aclara que aún no puede beber líquidos, “líquido no bebo, pero comer la verdad que casi todo lo que quiero”, la joven asegura estar cada vez mejor gracias al trabajo de dos años de neurorehabilitación, que empieza a dar sus frutos.

“Desde que me dieron el alta, empecé a probar cosas por mi cuenta, y aunque no es lo más seguro (y no lo recomiendo jajaja), es la única forma que tengo de saber si sí o si no”, respondía a una seguidora que le preguntaba por su estado actual. En el vídeo viral, se la ve sonreír al morder la pizza, un gesto aparentemente sencillo que simboliza años de lucha, paciencia y valentía.

Una recuperación seguida por toda una comunidad

Su logopeda, que también ha ganado notoriedad en redes, ha sido una pieza clave en este proceso, y su relación profesional y cercana ha sido parte de lo que ha hecho que tantas personas se enganchen a su historia. Núria no solo ha inspirado a quienes padecen disfagia, sino que también ha abierto una ventana honesta y cercana a una condición médica poco conocida. Su recuperación es una de las más seguidas y aplaudidas del panorama digital, y este nuevo hito ha sido recibido como un triunfo personal y colectivo. Un brindis sin copa, pero con mucho sabor.