Hasta el 40 de mayo…

¿Quién no ha caído en la trampa primaveral? El sol brilla, los pájaros cantan y de repente... ¡zasca! Una lluvia torrencial te sorprende con tu mejor conjunto veraniego.

El refrán «hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo» sigue siendo la gran verdad meteorológica de nuestros abuelos. Mientras ellos esperaban pacientemente, nosotros vivimos en constante batalla con el armario.

¡Qué tiempos aquellos de la «ropa de entretiempo»! Hoy pasamos del trikini al abrigo peluche más rápido que un influencer cambiando de tendencias. Un día estás tomando el sol y al siguiente buscando desesperadamente los calcetines gordos que guardaste «porque ya era verano».

La vida moderna es este constante «sin vivir» de capas superpuestas y pronósticos inciertos. Y para más aventuras climatológicas, no se pierdan la crónica de esta semana que está cargada de eventos.

Dos décadas de estilo

El estilista mallorquín Toni Bustamante ha celebrado por todo lo alto su vigésimo aniversario profesional rodeado de amigos y fieles clientes. Tras formarse con maestros británicos en Londres, Bustamante decidió regresar a sus raíces para abrir su propio espacio en Palma.

Durante estas dos décadas, el palmesano se ha consolidado como referente indiscutible del estilismo en la isla, construyendo una amplia y selecta clientela desde una posición elegantemente discreta.

Sin artificios ni estridencias, Bustamante ha logrado mantenerse en la cúspide de su profesión gracias a un trabajo impecable que habla por sí solo. ¡Felicidades por estos veinte años y por muchos más que vendrán!

Tradición con sabor isleño

Las copas se alzaron al unísono en la Plaça del Puget de Santa Eugènia cuando las dos denominaciones mallorquinas, DO Binissalem y DO Pla i Llevant, se unieron a la gran fiesta nacional del Día Vino D.O.

En un evento que resonó simultáneamente en 30 denominaciones de origen de 12 comunidades autónomas, nuestros viticultores locales derrocharon orgullo y pasión por sus caldos.

El brindis colectivo, acto central de esta celebración, congregó a entusiastas y curiosos en un ambiente festivo donde el protagonista indiscutible fue el vino mallorquín en todo su esplendor. La jornada, apoyada por fondos FEADER y el ayuntamiento de Santa Eugènia, reafirmó que nuestra tradición vinícola goza de excelente salud.

COIBA honra a Isabel Román Medina

En un ambiente cálido y festivo, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) conmemoró el Día Internacional de la Enfermera con una ceremonia especial en el encantador marco de Ses Cases de sa Font Seca.

El momento culminante llegó con la entrega del prestigioso Premio Florence Nightingale a Isabel Román Medina, enfermera jubilada que ha dedicado más de cuatro décadas de su vida al cuidado de personas mayores en nuestras islas.

El acto también rindió merecido tributo a profesionales que han alcanzado 25 años de servicio y a quienes recientemente se han jubilado. Sus sonrisas reflejaban el orgullo de pertenecer a una profesión que, día tras día, mejora la calidad de vida de los baleares.

«Moléculas»: el Arte Visceral de Carlos Penas

La inauguración de Moléculas, la nueva exposición de Carlos Penas en Studio Gallery Mallorca, ha captado la atención del círculo cultural balear. Carmen Rueda, directora de la galería,acogió con suma alegría a los invitados mientras las obras mostraban su singular propuesta.

Lo más distintivo: cada certificado de autenticidad incluye «Planos de Localización Sanguínea», pues todas las piezas contienen pinceladas con la propia sangre del artista.

«Carlos es vida en todos los sentidos», compartió Carmen Rueda con los presentes. La exposición combina pinturas y esculturas montadas en plataformas giratorias, permitiendo múltiples lecturas de cada obra, en un evento que ya se considera imprescindible en la temporada cultural mallorquina.

El Arte del Trenzado en Inca

El Museo del Calzado y de la Industria de Inca ha inaugurado con gran acogida «TRENAR», una exposición que celebra la rica tradición del trenzado de piel en Mallorca, técnica que revolucionó el calzado estival a principios del siglo XX.

En un ambiente cálido y festivo, el concejal Andreu Caballero destacó la importancia de empresas como Matrema y Trenzados Ferrer, que situaron la isla como referente internacional en este arte.

El comisario Biel Company emocionó a los presentes al rendir homenaje a las mujeres de San Juan, María de la Salud y Algaida, verdaderas artífices de esta tradición mediante el sistema de ‘ruedas’. Quedáis a asistir a esta magnífica exposición.

De La Espada y su Exquisita Artesanía

La prestigiosa firma de mobiliario De La Espada ha conquistado los corazones de los asistentes a XTANT, el renombrado festival de artesanía textil celebrado en Can Vivot. Previamente, la marca realizó una exclusiva presentación privada en el sofisticado espacio de Gallery Red para sus invitados más selectos.

En esta sexta edición bajo el lema HUACA («sagrado» en quechua), De La Espada se convierte en la primera firma de muebles invitada a participar en este evento, que reúne a 80 artistas de 29 países.

Luis De Oliveira, cofundador de la marca, presentó sus impresionantes colaboraciones con talleres como Fabricaal y Flores Textile Studio, exhibiendo piezas que combinan las maderas más nobles con tejidos 100 por 100 artesanales.

El compromiso de la firma con la sostenibilidad quedó patente al conocerse que su taller en Portugal funciona exclusivamente con energía solar y que sus muebles están garantizados para durar al menos cien años.

Un Puente Espiritual en Cort

En un ambiente íntimo y acogedor, la Biblioteca de Cort del Ayuntamiento de Palma acogió la presentación de «El Camino del Corazón», la nueva obra del Dr. Joav Avtalion que explora la mística sufí y el pensamiento de Al-Ghazali y Maimónides.

La encantadora Sedi Behvarrad, madrina del evento, compartió con cariño su admiración por este libro que nos invita a un viaje de transformación interior. El acto, contó con la presencia de Pilar Ribal, directora general de Patrimoni i Interpretació del Ajuntament de Palma, y reunió a un nutrido público ávido de espiritualidad.

Los profesores Román Piña y Diego Sabiote acompañaron al autor en la mesa, aportando profundas reflexiones sobre esta obra que trasciende fronteras religiosas.

Los asistentes, visiblemente conmovidos, participaron animadamente en el coloquio posterior, quedando con el corazón lleno y con ganas de prolongar aquella mágica conversación sobre la búsqueda de la paz interior.

Gabriel Nadal cautiva a los aficionados taurinos

El acogedor Mesón Son Caliu se convirtió en el punto de encuentro de los amantes del mundo taurino durante la tradicional comida mensual de la Peña Oro y Plata. Medio centenar de aficionados compartieron exquisitos platos mallorquines en un ambiente de camaradería y pasión por la tauromaquia.

Con entusiasmo, Soledad Hidalgo, presidenta del grupo, presentó al invitado estrella: el admirado Gabriel Nadal, banderillero de excepción con más de mil corridas en su brillante trayectoria.

Los comensales quedaron cautivados por las entrañables anécdotas del maestro, quien desveló los secretos y pormenores que solo conocen quienes viven el arte desde dentro del ruedo. No faltaron sus valiosos comentarios sobre el reciente éxito de la corrida de Miuras en Inca.

¡Un nuevo triunfo que los asistentes ya sueñan con repetir!