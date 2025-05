Pel respecte del paisatge i per la dignitat de la gent (i 2)

Fa set dies vàrem presentar la Cooperativa Agrícola Estellencs. Avui toca parlar de la feina que fan dia a dia.

La ramaderia és una de les seves ocupacions, concretament ovelles i xots. No sols ho és per la carn, sinó perquè se’n temeren que (tant a la banda d’Andratx com a la d’Estellencs) a l’incendi de 2013 el foc es va aturar a les finques estaven conreades i hi mantenien els animals.

L’altra ocupació són les oliveres, d’on prové el seu producte estrella: l’oli d’oliva verge extra. En fan de dues castes: Lluent i Xiuxiu, que es diferencien pel cupatge i pel moment en què es cull l’oliva. Només de Lluent hi ha una partida certificada ecològicament, però en un futur ho seran tots perquè ara es troben en procés de reconversió.

D’una banda, Xiuxiu prové d’una collita primerenca. És un cupatge de les varietats mallorquina (80%), piqual (10%) i arbequina (10%). Té un color verdós i a pics amb matisos blanquinosos, on predominen els polifenols i clorofil·les a sobre els carotenoides de l’oli madur. Encisa per la seva característica aroma afruitada i un gust intens, aromàtic, amarg i coent.

D’altra banda, Lluent és un oli madur, de collita tardana, que prové de les olives més madures de la varietat mallorquina. Té un color groc daurat amb matisos foscs, en què predominen els polifenols de l’oli madur. Enamora pel seu característic aroma amable i un pas en boca suau que recorda l’ametlla.

La varietat mallorquina és la protagonista i hi continuen apostant, per això, n’han comprat d’empeltades a vivers d’aquí i darrerament ells mateixos han empeltat molts d’ullastres amb aquesta oliva autòctona. Tot i això, Guillem Ensenyat remarca la fama de les oliveres d’Estellencs, «està documentat a llibres de tafones antigues que eren conegudes per tenir un rendiment superior a les oliveres d’altres indrets de Mallorca; no sabem si és pel clima o per la terra».

L’oli s’elabora la tafona de Son Dagueta, situada a l’agroturisme de Can Feliu, dels germans Carlos i Xavier, on també fan vi. Com que la premsada mínima és d’una tona, els cooperativistes no cullen l’oliva si no tenen clar que tendran aquesta quantitat i hi estan en un temps mínim perquè l’oli no perdi qualitat i no s’oxidi.

El repte que es proposen per l’any vinent és elaborar formatge, esperam tastar-lo aviat. Segur que serà tan bo i exquisit com l’oli d’oliva.