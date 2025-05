El pueblo de Castellón que no deja de sorprender: primero cabras 'voladoras' sobre los tejados y ahora... funambulistas

A las cabras silvestres que han aparecido en el casco urbano del pueblo castellonense de Jérica estos días, en concreto saltando de tejado en tejado, sin problemas para salvar con habilidad el espacio entre calles, ahora se suma una nueva atracción, esta vez protagonizada por humanos. En ambos casos, las imágenes que ofrecen pueden ser espectaculares, si no se tiene en cuenta el trasfondo de ambas situaciones.

La novedad que vuelve a poner a Jérica en el foco de la noticia la ha notificado la Associació Agents Mediambientals, al hacer pública la existencia de una instalación de 'slackline' en esta localidad, una nueva modalidad deportiva que consiste en caminar sobre una cinta plana haciendo equilibrios sobre el vacío. En las redes sociales, se puede ver como varias personas llevan el funambulismo al límite con arriesgadas acrobacias sobre la cuerda.

El problema es que, como advierte la misma asociación profesional, esa instalación "no tiene autorización" y así se ha informado a quienes han colocado los cables en las montañas jericanas, por lo que se les ha emplazado a que los retiren. Ante la amenaza de recibir una sanción, los propios funambulistas empezaron a desmontarlos este jueves. Según los agentes medioambientales, "había ocho cuerdas: tres largas de unos 700 metros y muy altas; y otras cinco de pared a pared de la zona de escalada, a menor altura".

Desde la asociación inciden en que "no puede colocarse en cualquier lugar y menos, sin pedir autorización de ningún tipo". Estas instalaciones afectan a "fauna amenazada" y de hecho, confirman que los cabos estaban colocados "en una zona de nidificación de aves rapaces protegidas".

Amenaza aérea

Por si la razón ambiental no fuera suficiente, este highline en concreto supone "un grave riesgo para la seguridad aérea". Al no existir una autorización y, por lo tanto, no tener constancia oficial de su presencia, "puede comprometer gravemente la seguridad de helicópteros de rescate o aeronaves de extinción de incendios".

Pero es que la coincidencia temporal de la instalación del 'slackline' en estas montañas y la presencia poco habitual de las cabras silvestres en el casco urbano de Jérica podría no ser casual. Sobre esa realidad llaman la atención tanto la asociación de agentes medioambientales como veterinarios especializados en estos mamíferos consultados.

La posibilidad, "nada remota" a la que apuntan, es que precisamente esa instalación deportiva sin autorización y la actividad de quienes la utilizan hayan provocado la movilidad de las cabras. "Estos animales huyen de las personas, si en su ambiente natural se sienten amenazadas, se desplazarán y buscarán alimento y agua donde puedan encontrarlo", explican, y la tranquilidad del pueblo sería una buena opción.

Los agentes medioambientales han puesto en conocimiento de la del Consorcio Provincial de Bomberos de la situación, para que tengan ubicada la instalación hasta que sea del todo retirada.

Según ha podido saber el diario Mediterráneo, el 'highline' podría haberse montado en ese paraje del término de Jérica "el domingo pasado". La asociación de agentes explica que, según parece, los afectados han iniciado los trámites para conseguir permiso "después de haberlo hecho, pero el lugar que han escogido no es adecuado y además es muy peligroso".

Aseguran que no es la primera vez que han recibido denuncias por prácticas similares en otros espacios forestales "y aunque se les ha advertido de que no pueden hacerlo así, que deben pedir autorización, siguen sin hacer caso".