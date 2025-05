Llega una nueva señal de tráfico con borde verde: ¿qué significa y por qué es importante?

La Dirección General de Tráfico (DGT) estudia incorporar una nueva señal de tráfico circular con borde verde en las carreteras españolas. Aunque todavía no es oficial, esta señal ya se ha empezado a probar en otros países europeos y pronto podría formar parte del Reglamento General de Circulación.

¿Qué indica esta señal?

A diferencia de las señales con borde rojo —que imponen una obligación legal—, la nueva señal verde solo recomienda una velocidad máxima adecuada al tramo, sin carácter obligatorio. Su objetivo es promover una conducción más segura, especialmente en zonas sensibles como colegios, entornos residenciales o áreas con alta siniestralidad.

¿Multa por no seguirla?

No. Al ser una recomendación, no seguir la indicación de esta señal no conlleva sanción. Sin embargo, la DGT insiste en que su cumplimiento puede reducir el riesgo de accidentes.

¿Dónde la verás primero?

Aunque aún no hay una fecha oficial para su despliegue, esta señal podría aparecer en tramos en fase de prueba como parte de un paquete de medidas que incluyen también líneas verdes pintadas en los márgenes de la carretera, un recurso visual que ayuda a que el conductor reduzca la velocidad de forma instintiva.

Lo que debes saber