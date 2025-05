Blai Vallbona, Chef Ejecutivo de Cap Vermell Grand Hotel, invitado a la tercera edición del proyecto ‘Brunch in the Kitchen’ en Kazajistán

Blai Vallbona, Chef Ejecutivo de Cap Vermell Grand Hotel, ha sido seleccionado como artista invitado en la tercera edición de "Brunch in the Kitchen", un exclusivo evento gastronómico internacional organizado por ART365. Este evento, que se celebrará el 23 y 24 de mayo en Almaty, Kazajistán, reunirá a destacados chefs internacionales para una performance en directo, donde la gastronomía se fusiona con el arte contemporáneo.

En esta tercera edición, Blai Valbona presentará un menú único, especialmente diseñado para la ocasión, en un evento que reunirá a solo 26 comensales. Durante la experiencia, los asistentes disfrutarán de una cena en una mesa decorada como una obra de arte, mientras degustan un menú inspirado en la cocina mediterránea con un toque innovador que caracteriza al chef mallorquín.

El menú de Blai Vallbona para "Brunch in the Kitchen" incluye tres platos especialmente diseñados por él: ajo blanco, bacalao con texturas de guisante y velouté de berberechos, y paella. Los demás platos, como ceviche de dorado y vieira, codornices con máslermes y chirivías, así como el postre principal y petit four, serán preparados por otros chefs participantes en el evento, entre ellos Yuri Kopalin de Grand Café Restaurant y Nariman Abdygapparov, ex sous chef de Atlantis The Royal.

Blai Vallbona ha expresado su emoción por participar en este evento único, destacando que “ser parte de Brunch in the Kitchen es una oportunidad increíble para compartir la visión de nuestra cocina y representar el legado gastronómico de Mallorca en un contexto internacional en Asia Central. Iniciativas como esta permiten que la gastronomía no solo se viva a través del paladar, sino que también se perciba como una forma de arte que trasciende fronteras. Me siento muy honrado de formar parte de este proyecto, que no solo pone en valor nuestra cocina, sino que también me permite conectar con colegas de todo el mundo y aprender de sus tradiciones y enfoques.”

Olga Daniele, promotora de ART365, también ha querido compartir su entusiasmo por incluir a Blai Vallbona en este evento. “Brunch in the Kitchen es una oportunidad única para destacar a chefs innovadores que están redefiniendo el panorama gastronómico global. La inclusión de Blai Valbona en esta tercera edición refleja el enfoque contemporáneo que buscamos, donde el arte y la gastronomía se combinan de manera excepcional. Su visión y su cocina representan perfectamente lo que queremos transmitir: una experiencia multisensorial que va más allá de un simple banquete.”

"Brunch in the Kitchen" es un innovador proyecto global que fusiona el arte gastronómico con la creatividad culinaria, inspirado en la serie de fotografías "In Her Kitchen" del fotógrafo Gabriele Galimberti.

En cada edición, los chefs participantes se convierten en protagonistas de retratos artísticos, mientras sus recetas se presentan como obras de arte culinarias. Este evento tiene como objetivo resaltar la intersección entre el arte y la gastronomía, creando una experiencia multisensorial para los asistentes.

La participación de Blai Vallbona en este evento reafirma la relevancia internacional de su trabajo y el prestigio de Cap Vermell Grand Hotel como destino gastronómico de alto nivel, que alberga a Voro, el único restaurante de las Islas Baleares con 2 estrellas Michelin dirigido por Álvaro Salazar.

Un destino gastronómico global

La invitación a Blai Vallbona para formar parte de este evento internacional refleja el crecimiento continuo de Cap Vermell Grand Hotel como un destino gastronómico de primer nivel, no solo en Mallorca, sino a nivel internacional. El chef sigue siendo un embajador de la alta gastronomía mediterránea, llevando la esencia de su cocina más allá de las fronteras de la isla.

Para concluir, la anfitriona del evento, Ainur Akhmetova, compartió sus pensamientos con la audiencia afirmando que “desde octubre de 2024, Laureate Grand Café ha acogido con orgullo a chefs europeos de renombre, transformando el restaurante en un espacio de intercambio cultural entre Europa y Asia, una visión profundamente significativa para mí. Gracias al proyecto IN THE KITCHEN de ART365, hemos creado un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía que buscan inspiración. Nuestra colaboración con Cap Vermell Grand Hotel es tanto un hito como una motivación para continuar este viaje cultural aquí, en el corazón de Kazajistán.”