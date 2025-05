María Dolores Puga, demógrafa: "La población española nunca volverá a ser joven"

Doctora en Geografía por la Universidad de Barcelona, María Dolores Puga dirige el Grupo de Investigación sobre Envejecimiento del Consejo Superior de Investigaciones Cient íficas (CSIC). Ha colaborado en infinidad de investigaciones y proyectos nacionales e internacionales sobre demografía y longevidad.

-El Gobierno anuncia la regularización de los inmigrantes llegados a España antes de 2025. ¿Cuál es su lectura desde la demografía?

-Terminada la transición demográfica, con los cambios en la fecundidad y la mortalidad en los países desarrollados a partir de finales del siglo XX, la principal dinámica que va a afectar y cambiar a sus poblaciones va a ser la inmigración. La población española del futuro no seguirá creciendo de forma natural, lo haremos solo en función de las dinámicas migratorias. Los nacimientos del futuro, teniendo en cuenta lo vacías que están las generaciones en edad reproductiva, van a depender mucho más del número de madres que del número de hijos por mujer.

-Dicen que por cada recién nacido en España llegan cinco inmigrantes, ¿cierto?

-Eso corresponde a un momento de boom inmigratorio, como el de los primeros años del siglo XXI. Ahora está volviendo a aumentar mucho. Frente a otras dinámicas, como la mortalidad o la fecundidad, que eran muy estables y tenían mucha inercia, con cambios muy lentos y a largo plazo, las migraciones, que dependen mucho del mercado de trabajo, muestran grandes cambios y muy rápidos. Llega a población joven, no niños, pero sí población con potencial reproductivo. Es lo contrario de lo que pasó en España, donde la caída de la natalidad ha tenido mucho que ver con la pérdida de población: cuando tienes emigración, como tuvimos nosotros hasta los años 80, no solo pierdes jóvenes, pierdes a los futuros niños.

-Los babyboomers envejecen.

-A principios de siglo la fragilidad asociada a la vejez aparecía en torno a los 75 años, ahora en torno a los 85: las generaciones de los años 30 la han retrasado 10 años, ni más ni menos. Se habla de una nueva edad transicional, igual que hemos inventado la adolescencia entre la niñez y la adultez, ahora entre la adultez y la vejez. Los babyboomers, ahora mismo entre los 50 y los 65, estamos entrando en la gerontoadolescencia, que es esa edad que está sosteniendo el resto de la sociedad. Muchas mujeres están cuidando de sus madres ancianas y de sus nietos, facilitando la permanencia de sus hijas y hijos en el mercado laboral. Son poblaciones envejecidas y más complejas, con más edades, más transiciones y más generaciones coexistiendo.

-¿La planificación de los servicios públicos lo tiene en cuenta?

-Ojalá. Se va perdiendo entorno familiar, se llega a la vejez en soledad, en la fragilidad también. Sí, efectivamente, ese es el gran reto pendiente. Éramos poblaciones crecientes, jóvenes, simples, de niños, adultos y viejos, nunca vamos a volver a ser así. Tenemos que adaptar todos nuestros sistemas de bienestar y de cuidado colectivo a las hechuras de una población que ni es ni va a volver a ser la del pasado.

-¿Esa es la prioridad? ¿Más que las políticas de natalidad?

-Hay que favorecer que los jóvenes tengan los hijos que quieren tener, no porque eso vaya a rejuvenecer la población, sino para que pueden alcanzar sus aspiraciones reproductivas. Hay que mirarse al espejo y reconocerse en la población que ya somos, y adaptarse. Eso implica cambios en los sistemas de salud: hay que gestionar poblaciones que viven durante dos décadas a su vida con morbilidad crónica; hay que instalar el cuidado en la discusión colectiva y en el debate público –nunca más vamos a tener esos hogares multigeneracionales en los que generaciones de mujeres sacrificaban su vida para cuidar a toda la familia–; los hogares son más pequeños, intrageneracionales, de parejas mayores, ambos frágiles, ambos cuidados y cuidadores, proveedores y receptores del cuidado, o de ancianas que viven solas.

-No suena muy bien.

-No es tan mala noticia, porque todos queremos envejecer en nuestra casa, pero eso implica entornos seguros. Tenemos que prepararnos como comunidad para favorecer el envejecimiento en el hogar, con redes de apoyo en el entorno inmediato, donde no solo estará la familia, estarán los apoyos públicos, la comunidad, la vecindad, el mercado… Eso requiere una labor de coordinación, de gestión, que estas personas mayores y frágiles no pueden hacer por sí mismas, por ejemplo, para acceder a las ayudas para la dependencia. Y luego está todo ese debate sobre la soledad.

-¿Y eso cómo se soluciona?

-En las edades más avanzadas pierden importancia los amigos, ganan importancia los vecinos, apoyos más instalados en el entorno inmediato. Es muy importante el barrio, no solo en la parte física, que también, porque facilita seguir saliendo, encontrarse, sino también los vínculos sociales. Hay figuras importantísimas: el farmacéutico, el cartero, los tenderos… Conocen a las personas desde hace mucho tiempo, pueden alertar, escuchar. Es muy importante construir tejido social desde el entorno más inmediato.