La infección por herpes labial se asocia a un mayor riesgo de alzhéimer, según un estudio

Varios estudios habían asociado el virus del herpes zóster con el alzhéimer, y ahora, una nueva investigación relaciona otro virus de la misma familia, el virus del herpes simple tipo 1, que causa el herpes labial, con un mayor riesgo de padecer este tipo de demencia. La investigación, publicada hoy en la revista 'BMJ Open', fue realizada en EEUU con datos de casi 700.000 personas, utilizando una base de datos de reclamaciones de seguros médicos, y sugiere que utilizar antivirales durante los brotes puede proteger frente a dicho riesgo.

Este estudio "refuerza otros previos sobre la asociación de virus herpes con el riesgo de demencia y sobre la capacidad de los tratamientos antiherpéticos de disminuir ese riesgo", explica María Jesús Bullido Gómez-Heras, jefa del grupo de investigación Mecanismos patogénicos de la enfermedad de Alzheimer e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

Esta experta, que no participó en el estudio, recalca a la plataforma Science Media Centre (SMC) que el herpes labial –una infección que tiene latente la gran mayoría de la población adulta– ni mucho menos "sentencia" a una persona a desarrollar una demencia. Simplemente es un factor de riesgo más, mucho menos importante que el envejecimiento. "Lo que nos sugieren los estudios recientes, incluyendo este, es que, si uno tiene herpes labial, utilizar antivirales durante los brotes puede ser buena idea", añade.

Alberto Ascherio, catedrático de Epidemiología en Harvard y autor de un estudio de gran impacto que vinculó el virus de Epstein-Barr –también de la familia de los herpesvirus– con la esclerosis múltiple, subraya la buena calidad del estudio, aunque recuerda que «la gran mayoría de los episodios de herpes labiales no son reportados en los registros médicos, así que las conclusiones del estudio se aplican a un subgrupo de individuos con episodios clínicos de herpes labiales muy seleccionado, quizás por gravedad clínica o por presencia de otros factores». Ascherio añade a SMC que las personas con herpes labiales no deben preocuparse de tener un alto riesgo de alzhéimer, y que hacen falta más estudios. "Hay evidencia creciente que las infecciones virales pueden afectar el riesgo de alzhéimer y es importante poner en marcha investigaciones más definitivas", sugiere.

"Se trata de un estudio bien realizado que se suma a los sólidos datos existentes en este campo que relacionan el VHS-1 y otras infecciones virales con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero es importante señalar que la infección por VHS-1, que es extremadamente común en la población, no garantiza en absoluto que una persona vaya a desarrollar alzhéimer", remarca, por su parte, Tara Spires-Jones, directora del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido).

Mucho más escéptico con este estudio se muestra David Vickers, investigador de la Escuela de Medicina Cumming de la Universidad de Calgary (Canadá). En declaraciones, también, a SMC Reino Unido, dice que "la disminución de las tasas de virus del herpes simple (VHS-1) en Estados Unidos desde finales de los años 70 pone en tela de juicio la afirmación de los autores de que la enfermedad de Alzheimer aumentará sin intervención. Esta investigación financiada por la industria farmacéutica exagera el papel del VHS-1, sin tener en cuenta su ausencia en el 99,56% de los casos de enfermedad de Alzheimer. La reducción del riesgo del 17% observada con los fármacos antiherpéticos se traduce en un retraso de tan solo nueve meses en la aparición de la enfermedad de Alzheimer, lo que no supone un alivio significativo para los 305.000 millones de dólares que cuesta su tratamiento", argumenta. Además, Vickers "sostiene que la fuente de datos del estudio hace que sus conclusiones no sean generalizables y exagera la importancia de una infección menor como "prioridad de salud pública" para justificar un tratamiento innecesario".

Se desconoce el mecanismo por el que las infecciones virales podrían aumentar el riesgo de demencia, pero se sospecha que contribuyen a la inflamación cerebral relacionada con la edad.

Estudio de referencia: Yunhao Liu 'et al'. "Association between herpes simplex virus type 1 and the risk of Alzheimer’s disease: a retrospective case– control study". 'BMJ Open'