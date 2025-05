Comparan la Intermodal de Palma con una estación de tren asiática por este motivo

Un vídeo grabado en una estación de tren del sur de Asia ha sido reutilizado como meme en redes sociales para ilustrar lo que muchos usuarios consideran una experiencia habitual en Mallorca: coger el tren desde la estación Intermodal de Palma durante los meses de verano. En las imágenes, cientos de personas tratan de subirse a un vagón ya completamente lleno, empujándose entre sí y formando una masa humana que lucha por un hueco. La escena, aunque ajena a la isla, ha sido rebautizada con frases como: “La Intermodal este verano" o "Literalmente el aeropuerto”.

Afrontar la realidad con humor

La publicación, que suma miles de visualizaciones, alude al debate sobre la saturación del transporte público en Mallorca en temporada alta. La estación Intermodal, que conecta Palma con el centro y noreste de la isla, vive cada verano un incremento masivo de usuarios, tanto residentes como turistas, que ven en el tren una alternativa rápida, económica —y ahora gratuita para los locales— frente al tráfico o el alquiler de coches.

Aunque el vídeo tiene un tono humorístico, muchos residentes reconocen que el colapso estacional de la red ferroviaria no es ninguna broma. En horas punta, los trenes y buses salen repletos, las colas en los andenes son largas, y algunos usuarios aseguran haberse quedado en tierra por falta de espacio. Por ahora, la estación del vídeo no está en Palma, pero el caos veraniego en la Intermodal sí forma parte del día a día de muchos isleños. Y en redes, el humor ha vuelto a ser la forma de decir lo que muchos piensan: Mallorca está a tope, y no solo en las playas.