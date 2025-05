Pel respecte del paisatge i per la dignitat de la gent (1)

A Estellencs hi ha més força i més vida del febrer de 2023 ençà. Va ser quan es va crear la Cooperativa Agrària Estellencs. Aquesta entitat ha fet possible que un grup de persones treballi braç a braç per recuperar el paisatge, la ramaderia i els oliverars d’aquest poble encisador. «El nostre producte pot semblar car, però permet mantenir en condicions òptimes una zona de la Serra de Tramuntana i que la gent hi pugui fer feina i, per tant, continuar vivint dignament, sense renunciar a ca seva», diu Guillem Ensenyat, un dels responsables de la cooperativa.

Tot va començar quan el Consorci de la Serra de Tramuntana va proposar l’any 2022 als residents d’aquesta zona que s’agrupassin en cooperatives. Alguns estellenquins es varen reunir per veure com es podia articular aquesta idea, atès que hi havia pagesos i altres persones que hi tenen la segona residència que feien els seus productes. D’aquí, en sortiren vuit persones que es posaren mans a l’obra.

Ensenyat explica que no volien crear un grup de gent interessada a cobrar ajudes o, fins i tot, a especular amb la seva finca (fer-la neta de pins, fer-hi una caseta i vendre-la més cara): «Tots els membres de la cooperativa tenim una estima per aquesta terra i compartim un projecte de futur sostenible amb aquest paisatge, no ens volem fer rics, sinó cuidar el que tenim i viure aquí». Les finques que fan part de la cooperativa s’ubiquen principalment a es Grau i a altres bocins de terra més petits. A més d’Ensenyat, en fan part set membres més: Antònia Pujol, Pau Bosch, Antoni Calafell, Maria Magdalena Cortès, Ignacio Fernández, Pere Jover i Sílvia Roca.

Com podeu veure en aquest article, l’oli d’oliva verge extra és el seu producte estrella, el qual està inclòs dins la denominació d’origen Oli de Mallorca. La setmana que ve en parlarem una mica més.