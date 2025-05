Lío Mallorca propone un viaje por el tiempo a través de la música

Lío Mallorca celebra este jueves, 15 de mayo, la gran apertura de temporada de su cabaret-restaurante con el espectáculo Back to the future, con el que el público viaja a través del tiempo gracias a grandes hits conocidos por todos e interpretados por voces espectaculares. El baile, el vestuario, la presencia de los artistas es parte de esta experiencia, que se completa con la propuesta gastronómica creada por el chef estrella Michelin Andreu Genestra y Felip Moreno.

“Back to the future es un espectáculo maravilloso con 30 artistas bailando, cantando y vendiendo magia, que es lo que hacemos también en Lío”, afirma Julio Bruno, presidente del Grupo Lío, con sedes en Ibiza, Londres, Mikonos y Mallorca. Este nivel, lo digo por experiencia, lo puedes ver en Broadway, lo puedes ver en el West End de Londres y en Las Vegas. Es un nivel muy alto, con gente que son ganadores de concursos internacionales, bailarines profesionales, que han ganado premios, que han ganado La Voz o Got Talent. En fin, estamos hablando de gente muy buena y muy especial. Y muy Lío, claro”, añade el directivo de este grupo empresarial.

El director artístico de Lío es Joan Gràcia y en este espectáculo ha incluido música de los 80, de los 90, de los 2000 (suenan Britney Spears, Back Street Boys, Michael Jackson, Katy Perry...) pero con un toque más electrónico y jugando con la parte visual. “Esa mezcla del show, del lujo, de la comida exclusiva de Andreu Genestra, en un ambiente distendido donde la gente baila y se mueve y se levanta y participa con los cantantes y los bailarines, eso es algo muy único, muy Lío y que la gente lo disfruta por lo que es. Es una noche de fiesta”, explica Julio Bruno.

Alta cocina mediterránea de Andreu Genestra

El mallorquín Andreu Genestra está al frente de la oferta gastronómica de todos los locales Lío. La carta se renueva cada año y es muy mediterránea. Burrata fresca con tomates cherrys, pesto de pistacho e higos marinados; berenjena asada con miso agridulce y cereza picante; bacalao “Barquero” con miso rojo y yuca frita; pollo campero BBQ con trinxat de patata y maíz dulce; fruta infusionada en champagne con granizado de fruta de la pasión y tiramisú a la avellana y vainilla son algunos de los platos que se pueden degustar.

Los espectáculos de Lío van rotando y adaptándose a las diferentes sedes, que irán aumentando su número, avanza el presidente del grupo: “Llevamos ya tres años yendo a Las Vegas, donde estamos trabajando para tener una casa permanente, porque es un sitio en que, la verdad, siempre que vamos, la gente alucina con Lío y nos pide que nos quedemos. Estamos viendo otros sitios y la expansión de Lío va a continuar”. “Tenemos claro que vamos a abrir en lo que a mí me gusta llamar party capitals of the world, sitios donde la gente va a divertirse, sitios como Mallorca, un sitio maravilloso, pero que tiene mucho turismo también que quiere divertirse. Eso es parte de lo que hace Lío tan especial. Y hay unas cuantas ciudades en el mundo que pueden tener un Lío y posiblemente tendrán un Lío en el futuro”, añade.