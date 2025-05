Un mes en Mallorca sin hotel: el curioso experimento de un joven alemán

Este año, Freddy, un joven alemán tiktoker de 18 años de Göttingen, se va de vacaciones a Mallorca por primera vez, y no se quiere gastar ni un céntimo en una habitación de hotel. Después de salir de fiesta en el Ballermann, empieza a buscar un lugar donde dormir: a veces en la playa, en coches o en vestíbulos de hoteles. Todo lo que sucede, lo explica en sus redes sociales.

Diferentes lugares donde pasar la noche

En el último mes, Freddy ha encontrado un lugar donde pasar la noche en diferentes sitios: «Los vestíbulos de los hoteles siempre funcionan, son cálidos y lo más cómodos posible», cuenta a Mallorca Zeitung en una entrevista. También ha dormido en la playa, pero no especialmente bien, ya que todavía hace demasiado frío para ello. «Un camarero del Bierkönig me ofreció pasar la noche en su coche», cuenta el joven de 18 años. El empleado del centro de fiestas le explicó dónde estaba aparcado y le abrió la puerta del pasajero.

Sus más de 20.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en TikTok no paran de darle consejos. Algunos de ellos ya han pasado algunas noches en la playa sin alojamiento. Uno de ellos incluso le ofreció un lugar donde quedarse a corto plazo, informa el joven alemán: «Un seguidor que vive en Mallorca se fue de fiesta conmigo y me permitió quedarme en su casa una noche después.»

Todo siempre legal

Freddy no quiere meterse en problemas con su experimento. Nunca haría nada ilegal, dice: «No conozco el camino y viajo solo, no quiero meterme en líos».

Su maleta está con los amigos

El joven de 18 años guarda sus cosas con unos amigos en el hotel: «Durante el día, es más fácil ir al hotel. Así puedo ducharme y descansar».

No es la primera vez que se va de vacaciones sin alojamiento

Una idea similar se considera la precursora de esta campaña: Freddy quería irse de vacaciones de fiesta pero no tenía mucho dinero. Ahorró en alojamiento y se lo pasó en grande en Lloret de Mar, Barcelona. A sus amigos les pareció interesante la idea y le animaron a repetir una acción similar, esta vez en Mallorca y con vídeos de acompañamiento en las redes sociales.

«Lo volvería a hacer, habrá una segunda temporada»

Aunque fue más duro de lo esperado, Freddy dice: «Lo volvería a hacer - habrá una segunda temporada». Aunque llegó al límite de su salud, sobre todo por tanta fiesta y la falta de sueño, mereció la pena. Sobre todo, está agradecido a la comunidad de las redes sociales que le acompañó en este experimento: «No podría haberlo hecho sin ellos», dice el joven de 18 años. También le gustaría probar pronto la situación del alojamiento en la vecina isla de Ibiza.

Pero de momento, está deseando volver a casa: «Sólo una semana más de vacaciones normales y ya está». Lo que más le apetece es disfrutar de una deliciosa comida, relajarse y poder dormir en su cama durante mucho tiempo.