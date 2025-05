Zape, hijo de Frank Cuesta, estalla tras el polémico vídeo de su padre desmintiendo que tenía cáncer: "Le han forzado a leer un guion, he visto su pelo caer a cachos"

Frank Cuesta, más conocido como 'Frank de la Jungla', vuelve a estar en el centro de la polémica tras publicar en sus redes sociales un vídeo donde confiesa que mintió sobre su santuario y que no tiene cáncer. "Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer". Además, desmiente ser "un personaje" que "poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego".

Su hijo mayor, Zape Cuesta, exportero del Llosetense, ha emitido un comunicado en su cuenta de Instagram denunciando que llevan "dos meses bajo acoso" y que le ha dado "muchísima pena" escuchar a su padre "forzado a leer un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto su pelo caer a cachos durante sus tratamientos".

Zape, hijo de Frank Cuesta, estalla tras el polémico vídeo de su padre / Instagram: @zapecuesta

En el vídeo compartido por Frank Cuesta, asegura que los animales de su conocido santuario "han sido comprados" y no rescatados, como él afirmaba: "Podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario". Y añade: "Nunca he rescatado animales, ha sido todo parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos". Sobre la gestión del centro, lanza una dura autocrítica: "La mayoría de animales que han muerto en el santuario han sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo".

Zape también afirma que su padre ha sido obligado a hacer estas declaraciones, ya que "lleva toda la vida cuidando y liberando animales con él". El hijo mayor del comunicador asegura que tanto él como sus hermanos ya "no aguantan más" y que no puede seguir despertándose "por las mañanas con esta angustia".

Otras confesiones de Frank Cuesta en su polémico vídeo

'Frank de la Jungla' también reconoce en el polémico vídeo que "ni soy veterinario ni soy herpetólogo", y que aunque posee ciertos conocimientos sobre animales, "no son conocimientos profesionales".

Finalmente, Cuesta aclara su detención en Tailandia: "Ninguna de las personas que fueron señaladas, tuvieron nada que ver con la misma. Yo tenía unos animales sin papeles legales en ese momento y fue la denuncia anónima de una ciudadana tailandesa lo que alertó a las autoridades".