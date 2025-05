DO Pla i Llevant y DO Binissalem celebran el día del vino DO con un brindis colectivo en Santa Eugènia

José Luis Roses Pres DO Binissalem, Joan Planas Director de la AETIB, Xisca Armero, Presidenta DO Pla i Llevant, Marga Amat Gerent DO Binissalem, Pilar Amate, Consellera de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca, Pep Lluís Urraca, Batle de Santa Eugènia, Ana Bellido Gerente DO Pla i Llevant, Álvaro Roca, Director Insular de Promoció Econòmica del Consell de Mallorca, Joan Llabrés, Director General de Qualitat Agroalimentària i Producte local i Mª Antonia Truyols, Consellera electa del grup socialista del Consell de Mallorca.